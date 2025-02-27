Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai - Bình Dương - Long An - Bà Rịa - Vũng Tàu - Cần Thơ - Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

- Theo dõi, phân tích, hỗ trợ và đánh giá các Đại lý trong các hoạt động bán hàng thường xuyên và các sự kiện bán hàng đặc biệt.

- Hiểu biết về sản phẩm và chính sách bán hàng để hỗ trợ Nhà phân phối, Đại lý và Khách hàng.

- Nghiên cứu và phân tích thị trường để xây dựng chiến lược bán hàng nhằm phát triển doanh thu cho mỗi thị trường phụ trách.

- Theo dõi kết quả và điều chỉnh chiến lược theo tình hình thị trường thực tế, phát triển thương hiệu JOMOO tại thị trường phụ trách.

- Đề xuất, triển khai các chương trình xúc tiến bán hàng, phối hợp với Phòng Marketing xây dựng chương trình quảng cáo, quảng bá sản phẩm, truyền thông, marketing.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý cấp trên.

Số lượng cần tuyển:12 người

Số lượng cần tuyển:

12 người

Địa điểm làm việc:

Địa điểm l

àm việc:

1. Phụ trách khu vực Đông Bắc(Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang)

1. Phụ trách khu vực Đông Bắc

Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang)

2. Phụ trách khu vực Tây Bắc(Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu)

2. Phụ trách khu vực Tây Bắc

(Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu

3. Phụ trách khu vực Hà Nội

4. Phụ trách 4 tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình

5. Phụ trách các tỉnh lân cận Hà Nội (Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình)

6. Phụ trách khu vực bắc miền Trung (Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế)

7. Phụ trách khu vực miền Trung + Tây Nguyên (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phúc Yên và Tây Nguyên)

8. Phụ trách khu vực nam miền Trung (Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận)

9. Phụ trách TP Hồ Chí Minh

10. Phụ trách khu vực miền Nam ( Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu)

11. Phụ trách khu vực miền Tây ( Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu)

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Từ cao đẳng trở lên

- Phong cách làm việc chuyên nghiệp, quyết đoán.

- Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch

Tại Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1.Mức lương cạnh tranh

1.

Mức lương cạnh tranh

2. Thưởng tháng, thưởng năm

3. Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

4. Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, thân thiện

5. Cơ hội đi công tác tại trụ sở chính ở Trung Quốc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin