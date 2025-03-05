Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

– Nghiên cứu sản phẩm và tổ chức triển khai chương trình phát triển sản phẩm mới.
– Đăng bài trên các kênh marketing online (email marketing, content marketing, thiết kế các ấn phẩm cơ bản theo yêu cầu của từng sản phẩm/social, Google Ads, Facebook Ads,…).
– Phối hợp với các bộ phận triển khai các chương trình khuyến mại, phối hợp với bộ phận bán hàng để nắm được tình hình doanh thu, hiệu quả từ các chiến dịch Marketing nhằm có sự điều chỉnh kịp thời.
– Biết quay dựng cơ bản bằng điện thoại hoặc thiết bị quay.
– Phối hợp tổ chức các sự kiện tại Chi nhánh theo yêu cầu của phòng Marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
– Có kinh nghiệm làm nội dung trong lĩnh vực Giáo dục, đào tạo là một lợi thế.
– Có khả năng làm việc độc lập để thực hiện công việc khi có yêu cầu.
– Sử dụng thành thạo phần mềm office, các phần mềm cơ bản về thiết kế độ họa, quay dựng video: PTS, Capcut, AE, Canva,….
– Tinh thần ham học hỏi, luôn cập nhật những xu hướng mới nhất.
– Nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt huyết, chịu được áp lực công việc cao.
– Khả năng viết lách, biên tập linh hoạt nội dung tốt, sáng tạo, đa dạng phong cách viết.
– Sức khỏe tốt là một phần quan trọng để đảm bảo xử lí, ra quyết định, tiến hành các dự án theo đúng tiến độ.

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong Thì Được Hưởng Những Gì

– Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
– Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
– Mức lương: Cạnh tranh.
– Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cùng các chế độ khác theo Luật lao động.
– Cơ hội đào tạo nâng cấp kỹ năng chuyên môn.
– Tham quan du lịch hằng năm cùng hệ thống.
– Lương tháng thứ 13 và các chính sách khác.Tham gia miễn phí hoặc hỗ trợ học phí các lớp học nâng cao.
– Chế độ phúc lợi hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 17 Hai Bà Trưng, P. An Hội, Tp. Bến Tre

