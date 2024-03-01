[Hà Nội] Natural Life Nhân viên bán thời gian 1 người Bán thời gian lương Thoả thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Natural Life
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 136 hồ tùng mậu, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chủ động đón tiếp khách hàng đến với của hàng.
- Vui vẻ giao tiếp, trao đổi với khách hàng về mong đợi đối với các sản phẩm và dịch vụ đang tìm kiếm tại cửa hàng.
- Thực hiện việc giải quyết khiếu nại và các thắc mắc của khách hàng.
- Thực hiện chỉ tiêu doanh số hàng tháng được giao.
- Thời gian làm việc: Ca xoay (Ca 1: 8h00 – 15h00/ Ca 2: 15h00 – 22h00).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Marketing, truyền thông hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Tối thiểu 6 tháng – 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Có kiến thức về chạy Ads trên các nền tảng.
- Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập. Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, sẵn sang tham gia các dự án mới mang tính thách thức cao.
- Khả năng sáng tạo và kinh nghiệm content là lợi thế.
Tại Natural Life Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, lộ trình thăng tiến rõ ràng, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng của công ty.
- Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả KPI hàng quý và cuối năm.
- Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc.
- Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên/ tất niên, các hoạt động phong trào văn hóa đoàn thể...
- Điều chỉnh lương hàng năm theo kết quả đánh giá năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Natural Life
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
