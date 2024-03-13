Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế SCONNECT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại SCONNECT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Biệt thự liền kề số 50 đường số 23 Khu đô thị thành phố Giao Lưu, P Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.
- Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
- Lập báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính theo tháng, từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Kế toán trưởng.
- Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn,....
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.
- Nữ, Độ tuổi từ 26 - 35
- Kinh nghiệm: Có 3 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp trong công ty về thương mại, thương mại điện tử hoặc lĩnh vực liên quan đến sản phẩm của công ty
- Thành thạo phần mềm Excel
- Word Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán – ưu tiên ứng viên thành thạo phần mềm Misa
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
- Có kiến thức kinh nghiệm xử lý các nghiệp vụ chiết khấu giảm giá hàng bán trong các doanh nghiệp thương mại là một lợi thế
Tại SCONNECT Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương Từ 12 Triệu đến 15 Triệu tùy khả năng. Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
- Ngoài lương có 3 triệu phụ cấp trong đó có 900k tiền ăn, 500k tiền xăng xe và điện thoại, 1,6 triệu tiền bảo hiểm công ty đóng 100%
- Thử việc 2 tháng 90% lương
- Được đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của nhà nước
- Quyền lợi lễ tết hiếu hỉ,... đẩy đủ theo quy định luật lao động
- Môi trường làm việc cởi mở, ổn định lâu dài
- Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SCONNECT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI