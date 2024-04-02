[Hồ Chí Minh] Mộc Trà Beauty Việc làm thêm tư vấn bán hàng có xoay ca quận Gò Vấp 5 người Bán thời gian lương Từ 4 triệu đến 15 triệu

Mộc Trà Beauty
Ngày đăng tuyển: 02/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Mộc Trà Beauty

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Mộc Trà Beauty

Mức lương
4 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 15 Triệu

Chấp nhận sinh viên mới ra trường có kĩ năng và chịu khó học hỏi

  • Ưu tiên có kinh nghiệm về tư vấn, chăm sóc khách hàng, sale.
  • Ưu tiên có kiến thức, kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực về tài chính, bất động sản. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
  • Khả năng mở rộng mối quan hệ hiệu quả

Với Mức Lương 4 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tiếp nhận nhu cầu, tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng.
  • Chăm sóc và tương tác với khách hàng theo data có sẵn.
  • Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

Tại Mộc Trà Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

  • Mức lương: tối thiểu 4.000.000đ/ ca/ tháng
  • Thưởng không giới hạn (Không áp KPI)
  • Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
  • Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng… phục vụ tốt nhất cho công việc.
  • Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.
  • Nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mộc Trà Beauty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mộc Trà Beauty

Mộc Trà Beauty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

