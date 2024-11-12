Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 412/4 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
THIẾT BỊ CAMERA GIÁM SÁT thương hiệu HIKVISION
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/nữ tuổi từ 22-35 tuổi. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối, cung cấp thiết bị camera giám sát
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm nhân viên kinh doanh
- Có tinh thần máu chiến và đam mê kiếm tiền
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Có khả năng đàm phán và thuyết phục khách hàng
- Chủ động và có trách nhiệm với công việc
- Có phương tiện đi lại và có thể đi công tác
Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 8-15 triệu/tháng hoặc thương lượng (thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường) + Phụ cấp
- Hoa hồng, thưởng doanh số, thưởng quý, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng cá nhân tiên tiến, xuất sắc, ...
- Tổng thu nhập lên đến 20-45 triệu/tháng
- Hỗ trợ chi phí công tác, điện thoại, chế độ ngày phép, sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN...sau thời gian thử việc
- Nghỉ mát, du lịch, kick off, team building,...
- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn (Đào tạo kỹ năng mềm và đào tạo sản phẩm với chuyên gia hãng,...)
- Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, nhiều cơ hội phát triển & thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
