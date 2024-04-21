Tuyển Bảo hiểm CATHAY LIFE VIỆT NAM - RẠCH GIÁ làm việc tại Kiên Giang thu nhập Từ 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo hiểm Tại CATHAY LIFE VIỆT NAM - RẠCH GIÁ
- Kiên Giang: Tòa nhà bưu điện thành phố, Thành phố Rạch Giá
- An Giang: Tòa nhà ACB, Thành phố Long Xuyên
- Cần Thơ: Quận Ninh Kiều
- Cà Mau: Thành phố Cà Mau
- Đồng Tháp: Thành phố Sa Đéc
Mô Tả Công Việc Bảo hiểm Với Mức Lương Từ 16 Triệu
- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực (trực tiếp hoặc gián tiếp).
- Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng.
Với Mức Lương Từ 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- • Có mục tiêu và định hướng làm việc trong lĩnh vực: Ngân hàng, Tài chính , Bất động sản, Tư vấn dịch vụ, Bán hàng. Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên.
- TỪ 25 TUỔI trở lên
- • Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén
- • Thúc đẩy kinh doanh, kỹ năng giao tiếp
- • Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh ít nhất 6 tháng trở lên (Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Tại CATHAY LIFE VIỆT NAM - RẠCH GIÁ Thì Được Hưởng Những Gì
-
Thu nhập không giới hạn - TRUNG BÌNH từ 16 triệu đến 20 triệu
-
Thời gian làm việc: T2 - T6 ( 8h30 - 11h30) / Thời gian còn lại linh hoạt
-
Thưởng tháng, quý, năm, danh hiệu theo chương trình của Công ty CATHAY LIFE
-
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, hiện đại.
-
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
-
Tham gia các khóa học, đào tạo sâu về chuyên ngành.
-
Du lịch trong nước: Đà Nẵng, Hạ Long, Đà Lạt,... Du lịch nước ngoài: Nhật bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CATHAY LIFE VIỆT NAM - RẠCH GIÁ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
