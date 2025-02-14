Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm việc tại Kiên Giang thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: - Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Thành phố Rạch Giá

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ (ưu tiên Nam), ngoại hình khá (nam cao từ 1.7m, nữ cao từ 1.6m).

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các chuyên ngành về Kinh tế/ Bảo hiểm/ Quản trị kinh doanh/ Marketing/ Tài chính Ngân hàng/ Kế toán,…

- Giao tiếp tốt, sẵn sàng học hỏi, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Có kỹ năng và khả năng thuyết trình, trình bày trước đám đông.

Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thì Được Hưởng Những Gì

- Được ký Hợp đồng lao động chính thức theo luật lao động

- Được đào tạo toàn bộ kỹ năng theo lộ trình từ 6 tháng – 1 năm để thực hiện công việc

- Thu nhập cạnh tranh so với thị trường

+ Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

+ Thưởng tháng, quý, năm theo kết quả thực hiện công việc

+ Hỗ trợ ăn ca, điện thoại, công tác phí

- Phúc lợi:

+ Quà tặng tất cả các dịp lễ, tết lớn trong năm

+ Chế độ Bảo hiểm thương mại cho cả gia đình

+ 6 Loại bảo hiểm trang bị cho cán bộ (Bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe, hưu trí, ung thư)

+ Du lịch hàng năm (trong, ngoài nước)

+ Đồng phục: vest, sơ mi, cặp da, máy tính, …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

