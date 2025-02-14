Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) làm việc tại Tiền Giang thu nhập 7 - 25 Triệu

Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) làm việc tại Tiền Giang thu nhập 7 - 25 Triệu

Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam)

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam)

Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang: Đồng phục, balo, máy tính bảng... Nhiều cơ hội thăng tiến Môi trường thân thiện, vui vẻ BHXH full lương, Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/7, BHYT, BHTN theo luật định Du lịch trong và ngoài nước, Thị xã Cai Lậy

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

Thiết lập, chăm sóc và duy trì quan hệ với khách hàng
Phát triển và củng cố địa bàn được giao
Triển khai các chương trình Marketing, chăm sóc khách hàng
Lập và thực hiện kế hoạch làm việc để đạt mục tiêu về doanh số.
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm
Năng động, chịu khó, ham học hỏi
TRUNG THỰC, SIÊNG NĂNG, kiên trì.
Tốt nghiệp ngành Dược là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam)

Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Etown, 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

