Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) làm việc tại Tiền Giang thu nhập 7 - 25 Triệu

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Đồng phục, balo, máy tính bảng... Nhiều cơ hội thăng tiến Môi trường thân thiện, vui vẻ BHXH full lương, Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/7, BHYT, BHTN theo luật định Du lịch trong và ngoài nước, Thị xã Cai Lậy

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

Thiết lập, chăm sóc và duy trì quan hệ với khách hàng

Phát triển và củng cố địa bàn được giao

Triển khai các chương trình Marketing, chăm sóc khách hàng

Lập và thực hiện kế hoạch làm việc để đạt mục tiêu về doanh số.

Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm

Năng động, chịu khó, ham học hỏi

TRUNG THỰC, SIÊNG NĂNG, kiên trì.

Tốt nghiệp ngành Dược là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin