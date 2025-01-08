Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MEKONG làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MEKONG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Kiên Giang:
- Kiên Giang
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện phát triển các dự án phần mềm theo yêu cầu của khách hàng.
- Xây dựng các hệ thống phần mềm quản trị, Mobile Apps.
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Có từ 2 năm kinh nghiệm.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm:
+ Frontend: ReactJS, Design
+ Backend: .NET Core, Node.js
+ Mobile App: React Native, Flutter
+ Database: SQL Server, PostgreSQL
+ API, CI/CD, DevOps, Docker,
- Có từ 2 năm kinh nghiệm.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm:
+ Frontend: ReactJS, Design
+ Backend: .NET Core, Node.js
+ Mobile App: React Native, Flutter
+ Database: SQL Server, PostgreSQL
+ API, CI/CD, DevOps, Docker,
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: Lương + hoa hồng theo dự án + phụ cấp.
- Thưởng: Theo hiệu quả công việc và theo các dự án.
- Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo tình hình hoạt động công ty.
- Các chế độ theo quy định của nhà nước.
- Thưởng: Theo hiệu quả công việc và theo các dự án.
- Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo tình hình hoạt động công ty.
- Các chế độ theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MEKONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI