Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MEKONG làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

- Thực hiện phát triển các dự án phần mềm theo yêu cầu của khách hàng.

- Xây dựng các hệ thống phần mềm quản trị, Mobile Apps.

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Có từ 2 năm kinh nghiệm.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm:

+ Frontend: ReactJS, Design

+ Backend: .NET Core, Node.js

+ Mobile App: React Native, Flutter

+ Database: SQL Server, PostgreSQL

+ API, CI/CD, DevOps, Docker,

- Lương: Lương + hoa hồng theo dự án + phụ cấp.

- Thưởng: Theo hiệu quả công việc và theo các dự án.

- Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo tình hình hoạt động công ty.

- Các chế độ theo quy định của nhà nước.

