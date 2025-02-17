Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần MEDSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lương cơ bản + phụ cấp xăng xe, điện thoại + lương hiệu quả - Thưởng cuối năm, thưởng thâm niên, thưởng các ngày lễ tết... đầy đủ theo quy định - Tham gia đóng BHXH đầy đủ; Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và gia đình - Làm việc trong môi trường thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến, Gắn bó lâu dài - Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 - Được xét tăng lương hàng năm. - Du lịch/ tất niên mỗi năm - Du lịch nước ngoài cho cá nhân xuất sắc, Quận 7

- Đại diện cho MEDSI giới thiệu sản phẩm của Công ty vào các Nhà Thuốc trên địa bàn được phân công ( Dược phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế...)

- Chịu trách nhiệm về doanh số của sản phẩm phụ trách.

- Báo cáo hoạt động của sản phẩm theo tuần/ tháng/ quý/ năm

- Chịu trách nhiệm truyền đạt và nâng cao hiểu biết, kiến thức về sản phẩm cho khách hàng.

- Tìm hiểu, trau dồi các kiến thức về sản phẩm của công ty cũng như các sản phẩm cạnh tranh.

- Nắm vững thông tin về thị trường, về khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng, các thông tin về đối thủ và thị trường đối thủ...

- Xác định và xây dựng danh mục khách hàng tiềm năng, khách hàng mới

- Địa bàn làm việc: làm việc ngoài thị trường khu vực phân công

- Ưu tiên (nhưng không bắt buộc) kinh nghiệm Trình dược;

- Với ứng viên chưa có kinh nghiệm, thời gian thử việc sẽ được đào tạo kĩ năng mềm và chuyên môn sản phẩm;

- Chấp nhận đào tạo các ứng viên mới tốt nghiệp, ham học hỏi và có định hướng nghề nghiệp rõ ràng;

- Kỹ năng giao tiếp tốt;

- Tác phong thanh lịch, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc.

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

