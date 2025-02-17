Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần MEDSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần MEDSI
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công Ty Cổ Phần MEDSI

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty Cổ Phần MEDSI

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lương cơ bản + phụ cấp xăng xe, điện thoại + lương hiệu quả

- Thưởng cuối năm, thưởng thâm niên, thưởng các ngày lễ tết... đầy đủ theo quy định

- Tham gia đóng BHXH đầy đủ; Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và gia đình

- Làm việc trong môi trường thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến, Gắn bó lâu dài

- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

- Được xét tăng lương hàng năm.

- Du lịch/ tất niên mỗi năm

- Du lịch nước ngoài cho cá nhân xuất sắc, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Đại diện cho MEDSI giới thiệu sản phẩm của Công ty vào các Nhà Thuốc trên địa bàn được phân công ( Dược phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế...)
- Chịu trách nhiệm về doanh số của sản phẩm phụ trách.
- Báo cáo hoạt động của sản phẩm theo tuần/ tháng/ quý/ năm
- Chịu trách nhiệm truyền đạt và nâng cao hiểu biết, kiến thức về sản phẩm cho khách hàng.
- Tìm hiểu, trau dồi các kiến thức về sản phẩm của công ty cũng như các sản phẩm cạnh tranh.
- Nắm vững thông tin về thị trường, về khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng, các thông tin về đối thủ và thị trường đối thủ...
- Xác định và xây dựng danh mục khách hàng tiềm năng, khách hàng mới
- Địa bàn làm việc: làm việc ngoài thị trường khu vực phân công

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên (nhưng không bắt buộc) kinh nghiệm Trình dược;
- Với ứng viên chưa có kinh nghiệm, thời gian thử việc sẽ được đào tạo kĩ năng mềm và chuyên môn sản phẩm;
- Chấp nhận đào tạo các ứng viên mới tốt nghiệp, ham học hỏi và có định hướng nghề nghiệp rõ ràng;
- Kỹ năng giao tiếp tốt;
- Tác phong thanh lịch, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần MEDSI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần MEDSI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần MEDSI

Công Ty Cổ Phần MEDSI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 75 Nguyễn Qúy Đức , Quận 2 , Hồ Chí Minh , Viet Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

