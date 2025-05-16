Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Sân bay Phú Quốc, Phú Quốc, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng ca

Phân công nhiệm vụ cho nhân viên trong ca để đảm bảo việc vận hành Phòng khách thương gia, đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Giám sát quá trình làm việc của nhân viên trong ca.
Giám sát cung ứng hàng hóa: Kiểm tra đặt hàng, số khách dự tính, số khách thực tế trong ca.
Giám sát và quản lý tài sản, hàng hóa trong ca.
Chào đón, nhận diện khách hàng, làm thủ tục check in cho khách hàng.
Tham gia phục vụ khách hàng theo đúng Bộ tiêu chuẩn nghiệp vụ PKTG Công ty ban hành.
Kiểm tra hàng tồn kho, số lượng khách dự kiến để lên đơn đặt hàng.
Xử lý các vụ việc, vấn đề phát sinh trong ca thuộc phạm vi quyền hạn và báo cáo cấp trên.
Lập báo cáo về tình hình vận hành Phòng khách thương gia, hàng hóa và những đề xuất trong ca tới cấp Quản lý.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm làm giám sát/trưởng ca/trưởng nhóm trong ngành dịch vụ, du lịch, khách sạn, nhà hàng
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về dịch vụ hàng không
Tiếng anh giao tiếp tốt (ưu tiên ứng viên có bằng Toeic/ielts)
Có tư duy về dịch vụ tốt
Ngoại hình ưa nhìn.

Quyền Lợi

Thu nhập thương lượng
Bữa ăn ca
Đồng Phục, hỗ trợ trang điểm
Khám sức khỏe
Thưởng lễ tết
Lương tháng 13
Thưởng hiệu quả kinh doanh
Du lịch/teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà N02 - T1 - Khu Đoàn Ngoại Giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

