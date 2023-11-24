Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Công Ty TNHH Manulife Việt Nam làm việc tại Kiên Giang thu nhập Từ 10 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

• Làm việc trực tiếp tại chi nhánh/ phòng giao dịch ngân hàng là đối tác độc quyền của Manulife, là cầu nối trong việc xây dựng mối quan hệ giữa Manulife và Ngân hàng và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng và Chi nhánh trong các hoạt động kinh doanh • Tận dụng nguồn khách hàng từ ngân hàng để trực tiếp tiếp xúc và tư vấn, giới thiệu khách hàng các giải pháp tài chính và chương trình Bảo Hiểm phù hợp. • Hỗ trợ, hướng dẫn và chăm sóc khách hàng tận tình trong suốt quá trình tư vấn sản phẩm. • Đóng góp ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn; định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.

- Trình độ: Cao đẳng/Đại Học

- Độ tuổi: Từ 23 trở lên

- UV có kinh nghiệm ngành Ngân hàng, Bảo hiểm, Tài chính, hoặc các ngành nghề có liên quan

- Giao tiếp tốt, có kinh nghiệm bán hàng và chăm sóc khách hàng và một lợi thế

- Hoạch định công việc, luôn trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu công việc được đưa ra

- Tư duy nhạy bén, trẻ trung và sáng tạo trong công việc