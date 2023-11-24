Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Công Ty TNHH Manulife Việt Nam làm việc tại Kiên Giang thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại Công Ty TNHH Manulife Việt Nam
- Kiên Giang
Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương Từ 10 Triệu
• Làm việc trực tiếp tại chi nhánh/ phòng giao dịch ngân hàng là đối tác độc quyền của Manulife, là cầu nối trong việc xây dựng mối quan hệ giữa Manulife và Ngân hàng và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng và Chi nhánh trong các hoạt động kinh doanh
• Tận dụng nguồn khách hàng từ ngân hàng để trực tiếp tiếp xúc và tư vấn, giới thiệu khách hàng các giải pháp tài chính và chương trình Bảo Hiểm phù hợp.
• Hỗ trợ, hướng dẫn và chăm sóc khách hàng tận tình trong suốt quá trình tư vấn sản phẩm.
• Đóng góp ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn; định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Cao đẳng/Đại Học
- Độ tuổi: Từ 23 trở lên
- UV có kinh nghiệm ngành Ngân hàng, Bảo hiểm, Tài chính, hoặc các ngành nghề có liên quan
- Giao tiếp tốt, có kinh nghiệm bán hàng và chăm sóc khách hàng và một lợi thế
- Hoạch định công việc, luôn trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu công việc được đưa ra
- Tư duy nhạy bén, trẻ trung và sáng tạo trong công việc
Tại Công Ty TNHH Manulife Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập bao gồm:
+ Lương cố định hàng tháng: 5.000.000 - 7.000.000 - 9.000.000 VNĐ (tùy theo năng lực)
+ Phụ cấp điện thoại hàng tháng: 350.000 VNĐ
+ Thưởng hoa hồng hấp dẫn theo doanh số + các khoản thưởng tháng/ quý/năm + thưởng hoa hồng năm 2 + thưởng nóng các chương trình thi đua hàng tháng
- Bảo hiểm sức khỏe Aon sau 2 tháng thử việc & hưởng trợ cấp thai sản
- Cơ hội được thăng tiến lên các vị trí chuyên viên tư vấn cấp cao (IS – PIS) và các vị trí quản lí (SM - RH), xét thăng tiến 3 tháng/lần dựa trên kết quả công việc
- Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về sản phẩm bảo hiểm, nghiệp vụ tư vấn, kỹ năng mềm nâng cao.
- Cơ hội đi du lịch, hội nghị trong và ngoài nước khi đạt doanh số (Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Singapore, Dubai, Úc, ...)
- Được hưởng các chương trình ưu tiên dành cho Tư vấn viên xuất sắc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Manulife Việt Nam
