Tuyển Giám sát thi công nội thất Alliance Construction & Fine Furniture Company LTD làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Alliance Construction & Fine Furniture Company LTD
- Kiên Giang: Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam
Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận
Công ty chúng tôi có hơn 17 năm kinh nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực thi công trang trí nội thất khách sạn tiêu chuẩn 4-5 sao, khu resort nghỉ dưỡng… tại Việt Nam. Hiện đang có nhu cầu tuyển vị trí Quản lý dự án (Project Manager), chi tiết công việc như sau:
1. Trách nhiệm chung:
- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Trưởng phòng Thi Công/ Giám đốc thi công và cấp trên khi thực hiện các công việc được giao;
- Chịu trách nhiệm về tất cả các công việc liên quan đến Thi Công công trình mình phụ trách;
- Báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của TPTC/ GĐTC/ GĐĐH;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của TPTC/ GĐTC/ GĐĐH;
- Báo cáo tình hình thi công, tình hình thu chi của công trình quản lý theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Phòng TPTC/ GĐTC/ GĐĐH;
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của TPTC/ GĐTC/ GĐĐH.
2. Chịu trách nhiệm về Thi Công đối với các công trình phụ trách:
- Chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ, chi phí, hiệu quả và an toàn cho công trình;
- Chịu trách nhiệm chính về sản lượng, doanh thu của công trình;
- Tổ chức, phân bổ công việc và điều hành nhân sự trong công trình;
