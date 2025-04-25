Tuyển Giáo viên VUS - The English Center làm việc tại Bình Dương thu nhập 1 - 15 USD

1. QUẢN LÝ KINH DOANH:

- Xây dựng và dự báo kế hoạch phát triển cho cơ sở theo định kỳ.

- Lập ngân sách hoạt động cơ sở theo định kỳ.

- Dựa trên KPI được giao , theo dõi kết quả kinh doanh, theo dõi việc thực hiện ngân sách, từ đó có phương án thúc đẩy kinh doanh.

- Giám sát và bảo đảm tiến độ mở lớp theo định hướng chung, đảm bảo tính hiệu quả về mặt doanh thu và chi phí.

- Tổng hợp, phân tích các xu hướng của thị trường nhằm nâng cao kết quả hoạt động của trung tâm.

- Chủ động đề xuấtvà phối hợp với Phòng Marketing trong việc lập kế hoạch, triển khai các hoạt động event / chiến dịch marketing đã được duyệt để khai thác tối đa thị trường tại khu vực phụ trách.

- Phối hợp cùng TQM để đề xuất các hoạt động chuyên môn nhằm mang đến chất lượng giảng dạy tốt nhất, hướng đến mục tiêu khai thác tối đa thị trường tại khu vực.

- Phối hợp cùng nhóm Coporate trong mảng hoạt động Doanh Nghiệp nhằm khai thác thị trường doanh nghiệp của khu vực.

2. QUẢN LÝ VẬN HÀNH

- Kiểm soát tất cả các phát sinh liên quan đến KH và GV. Giải quyết các khiếu nại của KH. Đảm bảo mức độ hài lòng của HV / PH.