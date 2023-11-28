Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) làm việc tại Kiên Giang thu nhập Từ 12 Triệu

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)
Ngày đăng tuyển: 28/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương Từ 12 Triệu

- Thiết lập quan hệ với KHDN mới, duy trì và phát triển quan hệ với KH hiện hữu, nhằm tăng quy mô giao dịch, thị phần của khách hàng tại ngân hàng; đầu mối duy trì mối quan hệ giữa khách hàng với Eximbank.
- Thu thập, phân tích thông tin về khách hàng, tình hình hoạt động/phương thức/ phương án kinh doanh, BCTC,... nhằm am hiểu khách hàng, nhu cầu, phương án kinh doanh của KH.
- Thực hiện bán hàng, trực tiếp giới thiệu, tư vấn, cung cấp sản phẩm dịch vụ cho KHDN đảm bảo chất lượng dịch vụ.
- Thực hiện các công việc có liên quan đến cấp tín dụng, thẩm định, hướng dẫn KH lập hồ sơ vay vốn, đề xuất cấp tín dụng...
- Đẩy mạnh bán thêm, bán chéo sản phẩm dịch vụ thuộc Khối KHCN, Khối KHDN… theo định hướng của Eximbank trong từng thời kỳ nhằm tăng thị phần của KH tại Eximbank.
- Giám sát thực thi cam kết của KH, chịu trách nhiệm chính trong việc theo dõi tình trạng khách hàng và công tác thu hồi nợ (nếu có).
- Chịu trách nhiệm tuân thủ rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động các khách hàng phụ trách.
- Chịu trách nhiệm thẩm định khách hàng, đánh giá khả năng trả nợ, tài sản bảo đảm... đề xuất cấp tín dụng và trình phê duyệt đảm bảo tuân thủ theo quy trình, quy định của Eximbank và pháp luật hiện hành.
- Giám sát mục đích sử dụng vốn của khách hàng để nhận diện các dấu hiệu cảnh báo sớm và thực hiện theo hướng dẫn/định hướng xử lý rủi ro theo quy định nội bộ.
- Thực hiện thu hồi nợ, tham gia xử lý nợ phát sinh theo quy định.
- Nhắc nhở và đôn đốc KH đến hạn mua bảo hiểm và/hoặc tái tục các hợp đồng liên quan đến TSĐB theo phân công.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên với các chuyên ngành liên quan như: Kinh tế, Tài chính, Tín dụng, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Thương mại, Kế toán,…
- Ưu tiên các ứng viên có từ 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực ngân hàng.
- Yêu cầu kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thương thảo.
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
- Năng động, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm

Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh tương xứng năng lực.
- Tham gia các khóa học kỹ năng nâng cao nghiệp vụ.
- Hưởng chế độ bảo hiểm chất lượng cao.
- Lương tháng 13, thưởng Lễ-Tết, doanh số, …
- Hỗ trợ du lịch hè 7.000.000đ/người
- Chi phí ăn trưa 50.000đ/ngày
- Phụ cấp điện thoại theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, tòa nhà Vincom center, số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

