Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Đại Phát Long làm việc tại Kiên Giang thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: - 61 Trần Minh Quyền, Phường 10,Hồ Chí Minh, Huyện An Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Có khả năng giới thiệu sản phẩm thông qua hình ảnh, video , quay chụp trực tiếp

-Viết bài cho trangWeb,Facebook, YouTube của công ty.Quản lý các chiến dịch quảng cáo online trên các site diễn đàn về công nghệ thông tin cho công ty.

-Đề xuất, thực hiện các chương trình marketing đạt mục tiêu doanh thu của công ty.

-Hỗ trợ hoàn thành các công việc khác của Marketing theo chỉ đạo cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 24 tuổi trở lên

- Tốt nghiệp cao đẳngtrở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông đa phương tiện hoặc các lĩnh vực có liên quan

- Xây dựng, quản lí và quảng bá các kênh mạng xã hội ( facebook, tiktok,…), được hỗ trợ content.

- Ứng viên có kinh nghiệm làm việc liên quan tại các agency quảng cáo là một lợi thế

- Thành thạo các công cụ marketing online (SEO/SEM, Google, Facebook ...) và một số phần mềm thiết kế chuyên dụng (Photoshop, AI,...)

- Có thẩm mỹ, khả năng sáng tạo và yêu thích nét đẹp.Không ngừng học hỏi để nâng cao chuyên môn

- Khả năng làm việc tốt dưới áp lực cao.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Đại Phát Long Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm

-Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký HĐLĐ

-Được nghỉ đầy đủ các ngày lễ, tết theo quy định

-Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

-Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

- Ứng viên có thể nhận việc sau Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Đại Phát Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin