Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC làm việc tại Cần Thơ thu nhập 12 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC

Mức lương
12 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: Làm việc tại công ty Đa Quốc Gia. Được hỗ trợ các chương trình marketing. Chế độ lương thưởng hấp dẫn. Các hoạt động teambuilding. Tham gia BHXH, BHYT. Cơ hội học hỏi và phát triển sự nghiệp tại công ty với các sản phẩm uy tín và chất lượng., Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc: Mekong (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp)
Địa điểm làm việc:
Thăm khách hàng và xây dựng/duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Tìm hiểu và quản lý thông tin khách hàng, phát triển dữ liệu khách hàng tiềm năng.
Hiểu biết về sản phẩm để giới thiệu các sản phẩm tới khách hàng, giải quyết thắc mắc và khiếu nại của khách hàng.
Nắm bắt thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh, báo cáo và đề xuất các chiến lược bán hàng, tiếp thị.
Tìm hiểu quy trình của các thẩm mỹ viện, spa từ quy mô nhỏ đến lớn; có kiến thức về đấu thầu là lợi thế.
Báo cáo tất cả các hoạt động liên quan đến bán hàng theo biểu mẫu của công ty.
Nắm vững các quy định và quy trình của công ty.
Thực hiện khảo sát thị trường theo yêu cầu của bộ phận marketing.
Phối hợp với các phòng ban khác (nếu cần thiết).

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên, chuyên ngành kinh tế, marketing... ưu tiên dược.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Chịu được áp lực công việc cao, hiểu biết về khu vực được giao là lợi thế.
Có khả năng làm việc độc lập, trung thực, biết lắng nghe và ham học hỏi.
Ngoại hình ưa nhìn.
Chấp nhận sinh viên mới ra trường.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 13 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Pax Sky Tower, 159C Đường Đề Thám, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

