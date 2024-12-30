Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Siêu Tưởng Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Siêu Tưởng Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tìm kiếm đại lý, cửa hàng, khách hàng có nhu cầu về sản phẩm linh kiện, phụ kiện điện thoại
Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ, thông tin khuyến mãi, thông tin sản phẩm
Lên đơn hàng, phát triển doanh số bán hàng
Chốt công nợ khách hàng
Hỗ trợ khách hàng các sản phẩm mới
Địa điểm làm việc
- Bình Dương
- Đồng Nai
- An Giang
- Bà Rịa-Vũng Tàu
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Hồ Chí Minh: Quận 6
- Hồ Chí Minh: Quận 8
- Hồ Chí Minh: Quận 12
- Hồ Chí Minh: Hóc Môn
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:30)
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có Kiến thức về sản phẩm phụ kiện điện thoại là lợi thế
Nam độ tuổi 18-35 tuổi
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Siêu Tưởng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng lương cứng + Phụ cấp + thâm niên
Được đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng
Được Phát triển lên các vị trí cao hơn
Xét năng lực, tăng lương 3 tháng / lần
Được đóng BHXH và các chế độ phúc lợi công đoàn, hiếu hỉ
Đi du lịch, nghỉ mát định kỳ của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Siêu Tưởng Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
