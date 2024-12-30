Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Siêu Tưởng Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - TP Hồ Chí Minh - Bà Rịa Vũng Tàu - Đồng Nai - An Giang - Hậu Giang - Kiên Giang, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm đại lý, cửa hàng, khách hàng có nhu cầu về sản phẩm linh kiện, phụ kiện điện thoại

Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ, thông tin khuyến mãi, thông tin sản phẩm

Lên đơn hàng, phát triển doanh số bán hàng

Chốt công nợ khách hàng

Hỗ trợ khách hàng các sản phẩm mới

Địa điểm làm việc

- Bình Dương

- Đồng Nai

- An Giang

- Bà Rịa-Vũng Tàu

- Hậu Giang

- Kiên Giang

- Hồ Chí Minh: Quận 6

- Hồ Chí Minh: Quận 8

- Hồ Chí Minh: Quận 12

- Hồ Chí Minh: Hóc Môn

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:30)

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm thị trường tối thiểu 1 năm

Có Kiến thức về sản phẩm phụ kiện điện thoại là lợi thế

Nam độ tuổi 18-35 tuổi

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Siêu Tưởng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng % doanh số cao so với thị trường

Được hưởng lương cứng + Phụ cấp + thâm niên

Được đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng

Được Phát triển lên các vị trí cao hơn

Xét năng lực, tăng lương 3 tháng / lần

Được đóng BHXH và các chế độ phúc lợi công đoàn, hiếu hỉ

Đi du lịch, nghỉ mát định kỳ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Siêu Tưởng Việt Nam

