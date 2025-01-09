Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường làm việc tại Kiên Giang thu nhập Đến 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường

Mức lương
Đến 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang:

- Rạch Giá & Phú Quốc

- Tiền Giang

- Bến Tre

- An Giang

- Đồng Tháp

- Cần Thơ, Thành phố Rạch Giá

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 10 Triệu

- Tìm kiếm, mở rộng và chăm sóc khách hàng tiềm năng.
- Tư vấn, đàm phán và chốt đơn hàng hiệu quả.
- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao.
KHU VỰC LÀM VIỆC: (5 người)
- An Giang & Đồng Tháp
- Hậu Giang & Sóc Trăng
- Cần Thơ
- Rạch Giá & Phú Quốc
- Tiền Giang & Bến Tre

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sale thị trường, ưu tiên ngành thực phẩm.
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
- Năng động, chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: Lương + Hoa hồng + Thưởng KPI (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).
- Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
- Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng và phát triển thị trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 11 Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

