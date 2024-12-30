Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Biorich làm việc tại Kiên Giang thu nhập 10 - 10 Triệu

Mức lương 10 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: - 108 Trần Minh Quyền, Phường 11,Hồ Chí Minh, Huyện An Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 10 Triệu

Quản lý và soạn thảo các văn bản hành chính liên quanđến hoạtđộng kinh doanh, chẳng hạn như việc tạo hợpđồng, báo giá, và thư chào hàng.

Lên đơn hàng và theo dõi đơn hàng giao cho bộ phận kinh doanh

Theo dõi và giải quyết các phản hồi từ khách hàng trên các nền tảng truyền thông, bao gồm diễn đàn, trang web, mạng xã hội, v.v

Hỗ trợ các hoạt động bán hàng, chẳng hạn như thuyết phục khách hàng mua sản phẩm hoặc dịch vụ, tư vấn khách hàng về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty cung cấp, hoàn tất các thủ tục đăng ký, ký kết hợp đồng và xử lý thanh toán

Đổ các báo cáo và chạy các báo cáo, tổng hợp báo cáo bán hàng để gửi các báo cáo cần thiết cho cấp trên;

Hỗ trợ phòng kinh doanh,marketing các hoạt động khác (nếu cần) theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vị trí tương đương; Sử dụng tốt các phần mềm Microsoft Office (đặc biệt là Excel),

Ưu tiên đã sử dụng phần mềm phân tích, báo cáo liên quan;

Khả năng giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Biorich Thì Được Hưởng Những Gì

Công việc vui vẻ, đồng nghiệp thân thiện.

Sếp hỗ trợ hết mình.

Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Biorich

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.