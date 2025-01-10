Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Le Loi làm việc tại Kiên Giang thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Le Loi
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Kiên Giang:
- ||Mong Thọ, Châu Thành, Kiên Giang, Huyện Châu Thành
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu
- Gọi khách lọc khách hàng
- Quan tâm và hỏi thăm khách hàng
- Tư vấn khách hàng qua điện thoại
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng lắng nghe khách hàng
- Kỹ năng ghi chép
- Chuẩn bị nộ dung cuộc hội thoại
- Xửa lý linh hoạt các tình huống
- Kỹ năng lắng nghe khách hàng
- Kỹ năng ghi chép
- Chuẩn bị nộ dung cuộc hội thoại
- Xửa lý linh hoạt các tình huống
Tại Công Ty TNHH Le Loi Thì Được Hưởng Những Gì
- Quà chúc mừng sinh nhật
- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Le Loi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI