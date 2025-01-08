Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Kiên Giang thu nhập 11 - 20 Triệu

Mức lương 11 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 11 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Số 157, đường Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, Quận Ninh Kiều

Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).

Hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành công việc cho cộng tác viên bán hàng.

Chăm sóc khách hàng hiện có, khai thác khách hàng mới.

Tham gia hoạt động phát sản phẩm dùng thử.

Bán hàng và phổ biến sản phẩm đến tận nhà.

Thường xuyên đi công tác các tỉnh miền Tây để hỗ trợ hoạt động kinh doanh

Lập báo cáo công việc theo yêu cầu.

Tốt nghiệp THPT trở lên

Không cần kinh nghiệm, sẽ được Công ty đào tạo.

Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.

Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.

Chấp nhận đi công tác tỉnh miền Tây thường xuyên (điều kiện bắt buộc).

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 11 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

