Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH làm việc tại Cà Mau thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cà Mau: Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm. Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên., Thành phố Cà Mau

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại trong lĩnh vực đất sạch-phân bón.

Phát triển và thực hiện kế hoạch kinh doanh, bao gồm đặt mục tiêu doanh số, chiến lược tiếp cận khách hàng và các hoạt động xúc tiến bán hàng.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ và giải đáp thắc mắc.

Lập báo cáo doanh số bán hàng, báo cáo thị trường và các báo cáo khác theo yêu cầu.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.

Thường xuyên cập nhật thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng.

Đàm phán và thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng.

Quản lý hồ sơ khách hàng, hợp đồng và các giấy tờ liên quan.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong ngành sale.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có phương tiện đi lại và sẵn sàng đi công tác xa.

Có kiến thức về thị trường đất sạch-phân bón là một lợi thế.

Nắm vững các kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH

