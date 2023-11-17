Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VÀ NHA KHOA MAYO làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Đảm bảo doanh thu, doanh số;

- Quản lý, đôn đốc, giám sát nội quy, quy chế cty;

- Chịu trách nhiệm thúc đẩy doanh số, đảm bảo doanh thu do BLĐ đề ra;

- Thúc đẩy tinh thần làm việc, đạo đức nhân viên;

- Đánh giá, theo dõi hoạt động của từng Bộ phận, cơ sở.

- Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn; trực tiếp tham gia tuyển dụng nhân sự cho công ty.

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh.

- Đảm bảo đạt được các mục tiêu hiện tại và tương lai của công ty như mong đợi của ban giám đốc về tăng trưởng doanh số, lợi nhuận, chất lượng sản phẩm, phát triển nhân tài và các hoạt động khác.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Công ty.

- Địa chỉ làm việc: Làm việc tại chi nhánh Ninh Thuận (hiện cơ sở đang đang set up) trao đổi cụ thể khi phỏng vấn