Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học [Ninh Thuận] Trình Dược Viên Kênh OTC làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

[Ninh Thuận] Trình Dược Viên Kênh OTC
Ngày đăng tuyển: 17/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
[Ninh Thuận] Trình Dược Viên Kênh OTC

Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Thuận

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

- Giới thiệu và triển khai các sản phẩm, chương trình khuyến mãi của công ty đến với nhà thuốc trên địa bàn. Phát triển thị trường, đảm bảo doanh số và độ phủ. 
- Thực hiện các chương trình chăm sóc điểm bán hàng của công ty theo tuyến (DMS).
- Xây dựng, nâng cao hình ảnh của công ty và sản phẩm đến khách hàng.
Quyền lợi
- Thu nhập hấp dẫn từ 10-15tr/tháng (Bao gồm Lương cơ bản + thưởng doanh số + thưởng khác)
- Phúc lợi: Lương tháng 13, BHXH, Du lịch Team Building, Thưởng Lễ, Tết (Khi chính thức ký HĐLĐ) 
- Có cơ hội được đào tạo và ứng tuyển lên các vị trí như trưởng nhóm, giám sát, quản lý.
Làm việc ngoài thị trường ở các nhà thuốc khu vực Ninh Thuận

Yêu Cầu Công Việc

- Bằng cấp: Tốt nghiệp trung cấp trở lên ưu tiên : Dược, Quản trị Kinh doanh, Marketing
- Kinh nghiệm: 1 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Tác phong chuyên nghiệp.
- Ham học hỏi và có thái độ làm việc cầu tiến.
- Nhanh nhẹn, siêng năng, chịu khó đi thị trường.
- Kỹ năng giao tiếp; thuyết phục bán hàng, thương lượng ở mức cơ bản.

Quyền Lợi

• Lương thu nhập cạnh tranh, thưởng
• Phụ cấp ăn uống 30k/ngày
• Thưởng lễ tết, ngày nghỉ, BH,... theo quy định của Luật
• Du lịch, team building

Cách Thức Ứng Tuyển

Liên Hệ Công Ty

