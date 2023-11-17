Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học [Ninh Thuận] Trình Dược Viên Kênh OTC làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

- Giới thiệu và triển khai các sản phẩm, chương trình khuyến mãi của công ty đến với nhà thuốc trên địa bàn. Phát triển thị trường, đảm bảo doanh số và độ phủ.

- Thực hiện các chương trình chăm sóc điểm bán hàng của công ty theo tuyến (DMS).

- Xây dựng, nâng cao hình ảnh của công ty và sản phẩm đến khách hàng.

Quyền lợi

- Thu nhập hấp dẫn từ 10-15tr/tháng (Bao gồm Lương cơ bản + thưởng doanh số + thưởng khác)

- Phúc lợi: Lương tháng 13, BHXH, Du lịch Team Building, Thưởng Lễ, Tết (Khi chính thức ký HĐLĐ)

- Có cơ hội được đào tạo và ứng tuyển lên các vị trí như trưởng nhóm, giám sát, quản lý.

Làm việc ngoài thị trường ở các nhà thuốc khu vực Ninh Thuận