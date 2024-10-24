Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ

Marketing/PR/Quảng cáo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: số 25, đường số 1 Ngô Kim Tài, Kênh Dương (gần ĐH Hàng Hải), Lê Chân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ lên ý tưởng, viết kịch bản video cùng KOCs, KOLs có tiếng tại Hải Phòng như: Mỏ Khoét Hải Phòng, Hải Phòng Holic, Ớt Review,... Sắp xếp lịch trình, theo dõi công việc hỗ trợ KOLs Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu Booking quảng cáo dịch vụ KOLs của Công ty Phân phối booking & theo dõi thực hiện, làm việc cùng các KOLs Đại diện Công ty đi gặp mặt, trao đổi công việc cùng khách hàng
Hỗ trợ lên ý tưởng, viết kịch bản video cùng KOCs, KOLs có tiếng tại Hải Phòng như: Mỏ Khoét Hải Phòng, Hải Phòng Holic, Ớt Review,...
Sắp xếp lịch trình, theo dõi công việc hỗ trợ KOLs
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu Booking quảng cáo dịch vụ KOLs của Công ty
Phân phối booking & theo dõi thực hiện, làm việc cùng các KOLs
Đại diện Công ty đi gặp mặt, trao đổi công việc cùng khách hàng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức/kinh nghiệm liên quan về việc booking quảng cáo (KOLs/Fanpgae/...) Có kinh nghiệm làm Agency là một lợi thế Khéo léo trong giao tiếp: nói năng dễ nghe, dễ thuyết phục khách hàng Nhanh nhẹn, linh hoạt trong ứng biến, xử lý tình huống Có ngoại hình sáng sủa, dễ nhìn là một lợi thế Tin học văn phòng cơ bản: Word, Excel, Google Drive,.. Có khả năng sử dụng các phần mềm edit cơ bản: Canva, PowerPoint Có thái độ thiện chiến, bền bỉ, tư duy bám đuổi mục tiêu
Có kiến thức/kinh nghiệm liên quan về việc booking quảng cáo (KOLs/Fanpgae/...)
Có kinh nghiệm làm Agency là một lợi thế
Khéo léo trong giao tiếp: nói năng dễ nghe, dễ thuyết phục khách hàng
Nhanh nhẹn, linh hoạt trong ứng biến, xử lý tình huống
Có ngoại hình sáng sủa, dễ nhìn là một lợi thế
Tin học văn phòng cơ bản: Word, Excel, Google Drive,..
Có khả năng sử dụng các phần mềm edit cơ bản: Canva, PowerPoint
Có thái độ thiện chiến, bền bỉ, tư duy bám đuổi mục tiêu

Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6.000.000đ - 9.000.000đ + % doanh thu. Thu nhập hàng tháng: 08 - 12 triệu Được làm việc, hướng dẫn trực tiếp bởi Giám đốc Được tham gia vào các chiến dịch Marketing lớn cùng các Content Creator, KOCs, KOLs... nổi tiếng Văn hóa công ty: lắng nghe & tôn trọng ý kiến, văn hóa trao quyền Thời gian làm việc: 9h-12h, 14h-18h (Từ thứ 2 - thứ 6) (7 giờ/ngày, 5 ngày/tuần) Đóng BHXH, BHYT,.. theo quy định của nhà nước Sinh nhật hàng tháng, Teambuilding vài lần 1 năm, Thưởng cá nhân/tập thể xuất sắc,.. Văn hóa công ty cực kỳ trẻ trung (9x - 2k), năng động và vui vẻ
Lương cứng: 6.000.000đ - 9.000.000đ + % doanh thu. Thu nhập hàng tháng: 08 - 12 triệu
Được làm việc, hướng dẫn trực tiếp bởi Giám đốc
Được tham gia vào các chiến dịch Marketing lớn cùng các Content Creator, KOCs, KOLs... nổi tiếng
Văn hóa công ty: lắng nghe & tôn trọng ý kiến, văn hóa trao quyền
Thời gian làm việc: 9h-12h, 14h-18h (Từ thứ 2 - thứ 6) (7 giờ/ngày, 5 ngày/tuần)
Đóng BHXH, BHYT,.. theo quy định của nhà nước
Sinh nhật hàng tháng, Teambuilding vài lần 1 năm, Thưởng cá nhân/tập thể xuất sắc,..
Văn hóa công ty cực kỳ trẻ trung (9x - 2k), năng động và vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1 Ngô Kim Tài, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-account-executive-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-hai-phong-job226693
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Z-Ton International Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Hạn nộp: 04/10/2025
Hải Phòng Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 8 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đà Nẵng Thanh Hóa Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh H&H Global Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 24 Triệu H&H Global Việt Nam
18 - 24 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm trực tuyến Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm trực tuyến Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Chuang Hui Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 20 Triệu Công Ty TNHH Chuang Hui Việt Nam
Trên 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH G Food làm việc tại Hải Phòng thu nhập Đến 30 Triệu Công ty TNHH G Food
Tới 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính FE CREDIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu FE CREDIT
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty CP Dược phẩm Tín Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty CP Dược phẩm Tín Phong
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Funtime Media Corp làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Funtime Media Corp
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Samco Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Samco Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Điện Máy Hoàng Gia làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 20 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Điện Máy Hoàng Gia
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Hanmi Flexible Vina Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Hanmi Flexible Vina Hải Phòng
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH GENBIZ làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GENBIZ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM TOÀN CẦU làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM TOÀN CẦU
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 12 - 20 Triệu Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ALEWIJNSE MARINE VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 4 - 5 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ALEWIJNSE MARINE VIỆT NAM
4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH Kumon Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 6 Triệu Công ty TNHH Kumon Việt Nam
Tới 6 triệu Chưa có kinh nghiệm