Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: số 25, đường số 1 Ngô Kim Tài, Kênh Dương (gần ĐH Hàng Hải), Lê Chân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ lên ý tưởng, viết kịch bản video cùng KOCs, KOLs có tiếng tại Hải Phòng như: Mỏ Khoét Hải Phòng, Hải Phòng Holic, Ớt Review,... Sắp xếp lịch trình, theo dõi công việc hỗ trợ KOLs Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu Booking quảng cáo dịch vụ KOLs của Công ty Phân phối booking & theo dõi thực hiện, làm việc cùng các KOLs Đại diện Công ty đi gặp mặt, trao đổi công việc cùng khách hàng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức/kinh nghiệm liên quan về việc booking quảng cáo (KOLs/Fanpgae/...) Có kinh nghiệm làm Agency là một lợi thế Khéo léo trong giao tiếp: nói năng dễ nghe, dễ thuyết phục khách hàng Nhanh nhẹn, linh hoạt trong ứng biến, xử lý tình huống Có ngoại hình sáng sủa, dễ nhìn là một lợi thế Tin học văn phòng cơ bản: Word, Excel, Google Drive,.. Có khả năng sử dụng các phần mềm edit cơ bản: Canva, PowerPoint Có thái độ thiện chiến, bền bỉ, tư duy bám đuổi mục tiêu

Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6.000.000đ - 9.000.000đ + % doanh thu. Thu nhập hàng tháng: 08 - 12 triệu Được làm việc, hướng dẫn trực tiếp bởi Giám đốc Được tham gia vào các chiến dịch Marketing lớn cùng các Content Creator, KOCs, KOLs... nổi tiếng Văn hóa công ty: lắng nghe & tôn trọng ý kiến, văn hóa trao quyền Thời gian làm việc: 9h-12h, 14h-18h (Từ thứ 2 - thứ 6) (7 giờ/ngày, 5 ngày/tuần) Đóng BHXH, BHYT,.. theo quy định của nhà nước Sinh nhật hàng tháng, Teambuilding vài lần 1 năm, Thưởng cá nhân/tập thể xuất sắc,.. Văn hóa công ty cực kỳ trẻ trung (9x - 2k), năng động và vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.