Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ
- Hải Phòng: số 25, đường số 1 Ngô Kim Tài, Kênh Dương (gần ĐH Hàng Hải), Lê Chân
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Hỗ trợ lên ý tưởng, viết kịch bản video cùng KOCs, KOLs có tiếng tại Hải Phòng như: Mỏ Khoét Hải Phòng, Hải Phòng Holic, Ớt Review,...
Sắp xếp lịch trình, theo dõi công việc hỗ trợ KOLs
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu Booking quảng cáo dịch vụ KOLs của Công ty
Phân phối booking & theo dõi thực hiện, làm việc cùng các KOLs
Đại diện Công ty đi gặp mặt, trao đổi công việc cùng khách hàng
Hỗ trợ lên ý tưởng, viết kịch bản video cùng KOCs, KOLs có tiếng tại Hải Phòng như: Mỏ Khoét Hải Phòng, Hải Phòng Holic, Ớt Review,...
Sắp xếp lịch trình, theo dõi công việc hỗ trợ KOLs
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu Booking quảng cáo dịch vụ KOLs của Công ty
Phân phối booking & theo dõi thực hiện, làm việc cùng các KOLs
Đại diện Công ty đi gặp mặt, trao đổi công việc cùng khách hàng
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức/kinh nghiệm liên quan về việc booking quảng cáo (KOLs/Fanpgae/...)
Có kinh nghiệm làm Agency là một lợi thế
Khéo léo trong giao tiếp: nói năng dễ nghe, dễ thuyết phục khách hàng
Nhanh nhẹn, linh hoạt trong ứng biến, xử lý tình huống
Có ngoại hình sáng sủa, dễ nhìn là một lợi thế
Tin học văn phòng cơ bản: Word, Excel, Google Drive,..
Có khả năng sử dụng các phần mềm edit cơ bản: Canva, PowerPoint
Có thái độ thiện chiến, bền bỉ, tư duy bám đuổi mục tiêu
Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6.000.000đ - 9.000.000đ + % doanh thu. Thu nhập hàng tháng: 08 - 12 triệu
Được làm việc, hướng dẫn trực tiếp bởi Giám đốc
Được tham gia vào các chiến dịch Marketing lớn cùng các Content Creator, KOCs, KOLs... nổi tiếng
Văn hóa công ty: lắng nghe & tôn trọng ý kiến, văn hóa trao quyền
Thời gian làm việc: 9h-12h, 14h-18h (Từ thứ 2 - thứ 6) (7 giờ/ngày, 5 ngày/tuần)
Đóng BHXH, BHYT,.. theo quy định của nhà nước
Sinh nhật hàng tháng, Teambuilding vài lần 1 năm, Thưởng cá nhân/tập thể xuất sắc,..
Văn hóa công ty cực kỳ trẻ trung (9x - 2k), năng động và vui vẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ WEZ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI