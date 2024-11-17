Tuyển Market Research and Analysis Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Market Research and Analysis Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

● Phân tích sản phẩm và thị trường mobile game; setup Waterfall, A/B testing trên MAX mediation, ironSource mediation,...nhằm tối ưu doanh thu từ các Advertising Network.

● Đánh giá hiệu quả các kịch bản khai thác trong app cùng product team.

● Cùng UA & Product lên ý tưởng và thực hiện các kịch bản khai thác quảng cáo

● Đảm bảo chất lượng trải nghiệm người dùng.

● Đánh giá hiệu quả khai thác người dùng trên các Ad network khác nhau

● Phân tích tập người dùng phù hợp và lên kế hoạch đưa sản phẩm lên đứng Top các market ở Global

● Đưa ra các bài toán gặp phải khi tối ưu eCPM, kịch bản khai thác, tập user, doanh thu quảng cáo

● Phối hợp với các đối tác để áp dụng các phương án tối ưu cho từng mạng quảng cáo

● Cập nhật, thử nghiệm liên tục các tính năng mới, thị trường mới của các mạng quảng cáo

● Giải quyết các vấn đề phát sinh như quảng cáo bị lỗi, quảng cáo vi phạm chính sách chung của các nền tảng

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 3 năm trở lên tại công việc tối ưu Ads Mediation

Đã dùng các tool Mediation: MAX Applovin, Ironsource Mediation

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học kinh tế như NEU, FTU,..

Có tư duy logic tốt và khả năng phân tích chỉ số

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

Cẩn trọng, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

Yêu thích ngành App, mong muốn phát triển sự nghiệp trong ngành App

Có tinh thần trách nhiệm với công việc, đồng nghiệp, chịu được áp lực cao.

Tư duy linh động, nhạy bén, ứng biến tốt với mọi hoàn cảnh.

Có khả năng sử dụng các công cụ phân tích như Appsflyer, Firebase, SensorTower, ironSource,...

Có kiến thức về thị trường game mobile là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng, com, thu nhập: 25-40M

Thu nhập 13-15 tháng lương/năm, quà tặng (tiền thưởng) vào các ngày Lễ Tết (Tết dương lịch, Quốc khánh, 30/04-01/05, Trung thu, Tết thiếu nhi...)

Được Google training trong các chương trình đặc biệt cho startup tiềm năng phát triển mạnh tại VN như: Gaming Growth Lab, Google for Startup

Thưởng các mức theo các milestone dự án, năng suất tiến độ công việc hoặc sáng kiến cải tiến mới.

Được làm việc với các cao thủ marketing từng chạy budget 200k $/ ngày tại thị trường US, UK

Được training, hướng nghiệp trong Master App/Games Lab từ các chuyên gia tập đoàn lớn: VNG, Samsung, Topica, KPMG...

Gửi xe miễn phí, tea-break hàng ngày

Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, luôn hỗ trợ và giúp đỡ nhau

Môi trường làm việc văn minh, công bằng, tinh thần Startup năng động, thoải mái đưa ra các ý tưởng cải tiến.

Luyện kỹ năng trong hệ sinh thái 10 triệu người dùng hàng tháng trên toàn cầu: US, UK, Mỹ Latin, Ấn Độ, South Africa...

Các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin