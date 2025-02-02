Tuyển AI Engineer Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 32 Triệu

Tuyển AI Engineer Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 32 Triệu

Viettel Software
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Viettel Software

AI Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Viettel Software

Mức lương
25 - 32 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Viettel Software, 36A Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 25 - 32 Triệu

Tham gia phát triển các sản phẩm nội bộ về Chatbot, CV, OCR, Voice2Text ... bằng ứng dụng AI từ các kỹ thuật ML, DL, Transformer, LLM/ Prompt/ Multi agent.
Đảm bảo chất lượng dữ liệu, kết quả mô hình, báo cáo định kỳ tự động.
Chịu trách nhiệm bảo trì, cải thiện, làm sạch và thao tác dữ liệu, khắc phục các sự cố tồn tại.
Thiết kế API giao tiếp với các hệ thống nội bộ, hợp tác với các nhóm khác để tích hợp giải pháp xây dựng sản phẩm hoàn thiện.
Đóng gói và triển khai trên môi trường Product với docker và docker-compose.
Xây dựng các tài liệu Thiết kế tổng thể, giải pháp, Thiết kế chi tiết, tài liệu Giám sát, theo quy trình DS/AI.

Với Mức Lương 25 - 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên với vị trí tương đương
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, CNTT, Toán học ứng dụng, Điện tử viễn thông hoặc chuyên ngành khác liên quan.
Kiến thức về lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, lý thuyết đồ thị.
Kiến thức về xác suất thống kê, đại số tuyến tính, giải tích.
Kiến thức về các loại CSDL (RDBMS, Graph Databases, NoSQL Products, ...).
Kiến thức về học máy (Machine Learning), học sâu (Deep Learning), về xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), xử lý hình ảnh;
Sử dụng thành thạo một trong các thư viện học máy: Scikit-learn, TensorFlow, Keras, PyTorch;
Kỹ năng lập trình thành thạo Python, SQL.
Kỹ năng đọc bài báo khoa học và lập trình lại các thuật toán, giải pháp đề xuất trong bài báo khoa học.
Kỹ năng trực quan hóa dữ liệu.
Kỹ năng triển khai với các nền tảng containerization (Docker, Kubernetes) là một điểm cộng.
Kỹ năng với các nhiệm vụ trong NLP: conversational AI, information extraction, text summarization, text completion, sentiment analysis,...
Kỹ năng với các nhiệm vụ trong LLM: LangChain, vector embeddings, NLTK, GPT-3, GPT-4, ChatGPT, Claude, Mistral, LLaMA, spaCy, Stanford CoreNLP, word2vec, Alpaca , FastText, BERT, VectorDB, BERT, LLM/Prompt, LangGraph
Có kinh nghiệm làm việc với các thư viện python: numpy, matplotlib/seaborn, pandas, scikit learn, Jupyter notebook, v.v.
Có kinh nghiệm trong xây dựng kiến trúc, phát triển, triển khai các giải pháp phân tích dữ liệu là một điểm cộng.

Tại Viettel Software Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:
Thu nhập cạnh tranh thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực.
Lương tháng 13, Thưởng quý, Thưởng dự án, Thưởng năng suất.
Nghỉ mát, thưởng ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành (25-30 triệu/năm)
25-30 triệu/năm
16 ngày nghỉ phép/năm hưởng nguyên lương
Bảo hiểm sức khỏe Pijico, bảo hiểm sức khỏe cho người thân, bảo hiểm nhân thọ,...
Hưởng các Chính sách đãi ngộ toàn diện của "Người Viettel"
2. Cơ hội phát triển bản thân
Cơ hội thăng tiến không giới hạn, trở thành quản lý của các dự án mới
Được thử sức với các công nghêm mới, dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước
Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.
Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.
3. Môi trường làm việc
Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số.
Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất.
Không gian làm việc xanh, mở, hiện đại.
4.Địa điểm làm việc
Tòa nhà Viettel Software, 36A Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7 CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viettel Software

Viettel Software

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

