Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty cổ phần Sacons làm việc tại Long An thu nhập 12 - 17 Triệu

Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty cổ phần Sacons làm việc tại Long An thu nhập 12 - 17 Triệu

Công ty cổ phần Sacons
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty cổ phần Sacons

Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại Công ty cổ phần Sacons

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: xã Phước An, Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Quản lý và triển khai các hoạt động liên quan đến công tác An toàn lao động (ATLĐ), Vệ sinh lao động (VSLĐ), Phòng chống cháy nổ (PCCN) của Công ty đảm bảo tuân thủ theo Quy định của Pháp luật Việt Nam;
- Khảo sát, nhận dạng mối nguy, phân tích những rủi ro liên quan đến công tác ATLĐ tại khu vực sản xuất, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục kịp thời;
- Đánh giá rủi ro an toàn lao động.
- Tư vấn và hướng dẫn nhân viên tuân thủ các quy định về ATLĐ.
- Đào tạo và huấn luyện cho tất cả nhân viên để đảm bảo ATLĐ.
- Đo lường và đánh giá môi trường làm việc; làm việc với các cơ quan có liên quan về VSLĐ - ATLĐ và PCCC.
- Theo dõi, điều tra và báo cáo tai nạn lao động. Đề xuất giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên làm trong công tác ATVSLĐ, có kinh nghiệm thi công xây dựng, giao thông; ưu tiên có kinh nghiệm làm về ATGT, kết cấu thép.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật, xây dựng hoặc kỹ sư bảo hộ lao động, chứng chỉ nhóm 2, PCCC...
- Hiểu biết các quy định pháp luật về mảng an toàn lao động;
- Nhanh nhẹn, chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty cổ phần Sacons Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Net từ 12 triệu – 17 triệu.
- Công ty đóng 100% bảo hiểm, hỗ trợ cơm trưa, chi phí gửi xe.
- Được cấp các trang thiết bị làm việc và các công cụ hỗ trợ phục vụ công việc.
- Môi trường làm việc vui vẻ, giờ giấc làm việc thoải mái.
- Được tham gia các hoạt động teambuilding, sự kiện công ty,...
- Có thưởng checkpoint cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Sacons

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Sacons

Công ty cổ phần Sacons

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6 Toà Lucky Building, 81 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-an-toan-lao-dong-thu-nhap-12-17-trieu-toan-thoi-gian-tai-long-an-job244908
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Hạn nộp: 05/05/2025
Hà Nội Nghệ An Hà Tĩnh Thanh Hóa Nam Định Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 11 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 08/05/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Hạn nộp: 28/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
Hạn nộp: 08/04/2025
Hưng Yên Bắc Ninh Thái Nguyên Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT
Hạn nộp: 11/04/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 23 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNT
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Equix Technologies
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Equix Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Equix Technologies
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Hạn nộp: 05/05/2025
Hà Nội Nghệ An Hà Tĩnh Thanh Hóa Nam Định Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 11 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 08/05/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Hạn nộp: 28/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
Hạn nộp: 08/04/2025
Hưng Yên Bắc Ninh Thái Nguyên Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT
Hạn nộp: 11/04/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT PHÁT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm