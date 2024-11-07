Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty cổ phần Sacons làm việc tại Long An thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: xã Phước An, Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Quản lý và triển khai các hoạt động liên quan đến công tác An toàn lao động (ATLĐ), Vệ sinh lao động (VSLĐ), Phòng chống cháy nổ (PCCN) của Công ty đảm bảo tuân thủ theo Quy định của Pháp luật Việt Nam;

- Khảo sát, nhận dạng mối nguy, phân tích những rủi ro liên quan đến công tác ATLĐ tại khu vực sản xuất, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục kịp thời;

- Đánh giá rủi ro an toàn lao động.

- Tư vấn và hướng dẫn nhân viên tuân thủ các quy định về ATLĐ.

- Đào tạo và huấn luyện cho tất cả nhân viên để đảm bảo ATLĐ.

- Đo lường và đánh giá môi trường làm việc; làm việc với các cơ quan có liên quan về VSLĐ - ATLĐ và PCCC.

- Theo dõi, điều tra và báo cáo tai nạn lao động. Đề xuất giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên làm trong công tác ATVSLĐ, có kinh nghiệm thi công xây dựng, giao thông; ưu tiên có kinh nghiệm làm về ATGT, kết cấu thép.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật, xây dựng hoặc kỹ sư bảo hộ lao động, chứng chỉ nhóm 2, PCCC...

- Hiểu biết các quy định pháp luật về mảng an toàn lao động;

- Nhanh nhẹn, chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty cổ phần Sacons Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Net từ 12 triệu – 17 triệu.

- Công ty đóng 100% bảo hiểm, hỗ trợ cơm trưa, chi phí gửi xe.

- Được cấp các trang thiết bị làm việc và các công cụ hỗ trợ phục vụ công việc.

- Môi trường làm việc vui vẻ, giờ giấc làm việc thoải mái.

- Được tham gia các hoạt động teambuilding, sự kiện công ty,...

- Có thưởng checkpoint cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Sacons

