Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

OmiCare là công ty thành viên của Tập đoàn Omi, ra đời với sứ mệnh xây dựng một Hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe cho người Việt theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sản phẩm cung cấp là các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tinh hoa từ Nhật Bản được nhập khẩu chính hãng sẽ là cơ hội để các ứng viên phát triển năng lực của bản thân.
OmiCare tự hào là công ty nhập khẩu và phân phối hàng Nhật nội địa chính ngạch và uy tín tại Việt Nam. Hiện tại OmiCare đang phân phối hơn 900 SKU với nhiều thương hiệu nổi tiếng như KOSE, Hatomugi, Omi Brothers, Kincho, Hakugen Earth, Suppin Powder... vào các chuỗi siêu thị Nhật Bản tại Việt Nam cũng như hệ thống siêu thị, nhà phân phối trên toàn quốc. OmiCare mong muốn tìm người đồng hành trong sứ mệnh mang hàng chất lượng tốt, với giá cả hợp lý cho người Việt Nam.
Với vai trò là Area Sales Manager (Mỹ phẩm), ứng viên sẽ thực hiện các công việc:
Area Sales Manager (Mỹ phẩm)
Xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện đảm bảo đúng quy định, chất lương, hiệu quả được Ban giám đốc phê duyệt; Thường xuyên báo cáo Ban giám đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;
Nghiên cứu thị trường, phát triển thị trường, xây dựng mở rộng mạng lưới khách hàng.
Đề xuất, xây dựng chương trình bán hàng và Marketing hỗ trợ điểm bản
Triển khai bán hàng bao gồm và không giới hạn: Tiếp xúc/ Đàm phán/ Thỏa thuận/ Chuyển giao ....
Quản lý hoạt động kinh doanh và quản lý nhân sự đảm bảo hiệu quả
Rà soát kết quả kinh doanh theo tuần/ tháng/ quý/ năm để đưa ra phương án nâng cao doanh số.
Phát triển và đào tạo đội ngũ nhân viên theo định hướng chiến lược Công ty đề ra.
Hỗ trợ nhân viên thực hiện đúng vai trò nhiệm vụ, nhằm đạt hiệu quả trong công việc.
Lập và báo cáo tổng thể các chỉ số kinh doanh tại khu vực quản lý trước RSM hoặc BOM

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức quản lý bán hàng ngành Mỹ phẩm.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị, Marketing, ...
Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có kiến thức cơ bản về Marketing, hiểu và đề xuất các chương trình Marketing phù hợp với đối tượng khách hàng và thị trường phụ trách.
Hiểu rõ và biết cách huấn luyện nhân viên triển khai các hình thức trưng bày sản phẩm tại khu vực bán hàng của khách hàng.
Biết cách xây dựng chiến lược bán hàng, chiến lược sản phẩm phù hợp với khách hàng mục tiêu.
Có mối quan hệ tốt với các khách hàng VIP, các khách hàng trọng tâm trong khu vực phụ trách.
Chín chắn, tự tin, có khả năng làm việc độc lập dưới cường độ áp lực cao.
Có tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình trong công việc.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc lý tưởng, được tôn trọng:
Được làm việc trong một môi trường đạt được tiêu chuẩn cao về sự hài lòng của nhân viên.
Thời gian làm việc thoải mái: Thứ 2 – Thứ 6, flexible check in (Linh hoạt 8h/ngày, check in tiêu chuẩn 8h-8h45) và làm việc Thứ 7 online.
Chính sách Your times: nghỉ có hưởng lương và các ngày nghỉ lễ theo luật Lao động.
Chính sách đăng ký OT linh hoạt: OT remote và OT offline.
Văn phòng làm việc với không gian làm việc mở, khu pantry miễn phí đồ uống.
No Dresscode: trang phục đi làm thoải mái, tôn trọng cá nhân.
Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:
Văn hóa học tập mạnh mẽ và thúc đẩy phát triển (tài trợ 100% chi phí thi chứng chỉ liên quan tới công việc,... Review nâng lương đối với ứng viên thi đạt chứng chỉ chuyên môn;..).
Tham gia khóa học tiếng Nhật, tiếng Anh miễn phí.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý như: Director,...
Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:
Mức lương: Hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường.
Xét tăng lương/thăng hàng năm.
Chế độ chăm sóc phụ nữ: nghỉ có hưởng lương 1h/ngày nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 18 tháng.
Bảo hiểm sức khỏe miễn phí theo chính sách Omizen Care.
Tủ thuốc miễn phí chăm sóc sức khỏe cá nhân tại Văn phòng làm việc.
Khám sức khỏe thường niên tại phòng khám, bệnh viện hàng đầu Việt Nam cùng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.
Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý/năm.
Nhận Hồ sơ bằng Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 13, Tòa nhà 789, 147 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

