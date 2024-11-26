Tuyển Automation Tester Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Automation Tester

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Phát triển và duy trì các kịch bản kiểm thử tự động (Automation Test) cho hệ thống API bằng Java và Framework Serenity BDD.
Viết, triển khai và tối ưu các test scripts cho việc kiểm thử API nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Tạo và thực hiện các test scripts tự động để kiểm thử các API của hệ thống.
Sử dụng các công cụ quản lý kiểm thử và báo cáo lỗi (bug tracking) để theo dõi và quản lý các vấn đề phát sinh.
Thực hiện kiểm thử cơ sở dữ liệu (Database Testing) trên các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL và MongoDB.
Xây dựng và duy trì pipeline CI/CD cho việc chạy các test tự động, đảm bảo tính liên tục và chất lượng của hệ thống.
Cộng tác chặt chẽ với các team phát triển, BA và DevOps để cải thiện quy trình kiểm thử và nâng cao chất lượng phần mềm.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên về Automation Testing mảng API.
Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java Core.
Kinh nghiệm làm việc với Serenity BDD hoặc các Framework sử dụng Cucumber.
Kinh nghiệm về Database Testing với SQL và MongoDB.
Có khả năng chuyển thể test cases manual sang script Auto cho API.
Kinh nghiệm làm việc với các công cụ kiểm thử như Postman, SoapUI, hoặc tương đương.
Hiểu biết về CI/CD pipeline và các công cụ như Jenkins, GitLab.
Kinh nghiệm làm trong mảng nghiệp vụ bank hoặc tổ chức tài chính.
Có hiểu biết về Redis, Kafka, Kibana
Hiểu biết về các mô hình Agile/Scrum và DevOps.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.

Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh,
Lương tháng 13
Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc PC/ Laptop....
Đóng bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN)
12 ngày phép/ năm và Thưởng vào các dịp lễ khác trong năm (1/1, 30/4-1/5; 2/9, 8/3, 20/10...), Sinh nhật; Chi phí công đoàn thăm hỏi vào các dịp hiếu, hỉ, ốm đau;
Làm việc thứ 2 đến thứ 6, Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật
Phụ cấp gửi xe; Phụ cấp cơm trưa, ngoài ra phụ cấp điện thoại và đi lại tùy thuộc vào một số vị trí và cấp bậc;
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Du lịch nghỉ mát 1 lần/ năm.
Tổ chức teambuilding định kỳ, tổ chức sinh nhật, team lunch, ...
Happy hours hàng tháng, free snacks, hoa quả, đồ uống.
Được đào tạo và trau dồi không chỉ kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm mà cả kỹ năng quản lý nhóm, quản lý dự án thông qua các buổi đào tạo nội bộ chung do phòng Đào tạo tổ chức hoặc các buổi đào tạo của riêng phòng ban;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
Đội ngũ kỹ sư, nhân viên tài năng, giàu kinh nghiệm
Làm việc với tác đối tác lớn
Review tăng lương định kỳ hàng năm (2 lần / năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa A, 47 Nguyễn Tuân, Thanh xuân, Hà Nội

