Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Văn Lương, Cầu Giấy

Automation Tester

- Tham gia kiểm thử, test tự động (Automation) các phần mềm, hệ thống phần mềm cho Ngân Hàng.

- Xây dựng kịch bản automation test, xây dựng tool test tự động cho ứng dụng: web, mobile

- Thực hiện test các sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu.

- Nghiên cứu và cập nhật các công cụ test và kiến thức mới hỗ trợ cho công việc.

- Làm việc nhóm hoặc độc lập, giao tiếp với cấp trên và thành viên liên quan đến công việc test.

Yêu Cầu Công Việc

- Có tối thiểu 1,5 năm kinh nghiệm Automation test

- Có kiến thức tốt về các phương pháp kiểm thử phần mềm, các công cụ kiểm thử tự động và quy trình kiểm thử phần mềm.

- Có kiến thức và kinh nghiệm trong việc xây dựng, phát triển các framework kiểm thử tự động bằng các tools ( Selenium, Katalon...). Ưu tiên Selenium

- Thành thạo automation test, viết kịch bản với bất kì ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nào (Java, PHP, .NET, NodeJS....)

- Có khả năng làm việc nhóm, luôn sẵn sàng hỗ trợ các thành viên khác trong dự án.

CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và CN

- Có mức lương hấp dẫn tương xứng với năng lực làm việc của bạn: 18,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ Net/ tháng

- Không có thử việc, nhận 100% lương Net và đóng BH ngay từ tháng đầu nhận việc

- Hỗ trợ bonus khi onboard sớm

- Cố định 13 tháng lương Net/ năm, review lương upto 3 lần/năm

- Dự Án Build team mới hoàn toàn => tham gia từ đầu dự án => cơ hội đi sâu vào lõi của hệ thống

- Được tham gia vào các dự án lớn của Ngân hàng

- Có lộ trình phát triển, thăng tiến rõ ràng đánh giá theo level nhân sự từ member => key member => Teamlead

- Thưởng lễ tết...

- Quy đổi phép thành tiền/ cộng dồn phép

- Có cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ mới (AI, Location Tracking, Realtime...)

- Môi trường công bằng, đảm bảo mọi người đều có thể phát huy hết khả năng của mình

- Được làm việc với những cá nhân xuất sắc, có nhiều kinh nghiệm.

- Được hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.

- Teambuilding 3 tháng 1 lần

- Bóng đá 2 trận/1 tuần

- Liên hoan ăn uống "triền miên"

- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần

- Chế độ du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

