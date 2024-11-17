Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE

Automation Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Automation Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lê Văn Lương, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Tham gia kiểm thử, test tự động (Automation) các phần mềm, hệ thống phần mềm cho Ngân Hàng.
- Xây dựng kịch bản automation test, xây dựng tool test tự động cho ứng dụng: web, mobile
- Thực hiện test các sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu.
- Nghiên cứu và cập nhật các công cụ test và kiến thức mới hỗ trợ cho công việc.
- Làm việc nhóm hoặc độc lập, giao tiếp với cấp trên và thành viên liên quan đến công việc test.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 1,5 năm kinh nghiệm Automation test
- Có kiến thức tốt về các phương pháp kiểm thử phần mềm, các công cụ kiểm thử tự động và quy trình kiểm thử phần mềm.
- Có kiến thức và kinh nghiệm trong việc xây dựng, phát triển các framework kiểm thử tự động bằng các tools ( Selenium, Katalon...). Ưu tiên Selenium
- Thành thạo automation test, viết kịch bản với bất kì ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nào (Java, PHP, .NET, NodeJS....)
- Có khả năng làm việc nhóm, luôn sẵn sàng hỗ trợ các thành viên khác trong dự án.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và CN
- Có mức lương hấp dẫn tương xứng với năng lực làm việc của bạn: 18,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ Net/ tháng
- Không có thử việc, nhận 100% lương Net và đóng BH ngay từ tháng đầu nhận việc
- Hỗ trợ bonus khi onboard sớm
- Cố định 13 tháng lương Net/ năm, review lương upto 3 lần/năm
- Dự Án Build team mới hoàn toàn => tham gia từ đầu dự án => cơ hội đi sâu vào lõi của hệ thống
- Được tham gia vào các dự án lớn của Ngân hàng
- Có lộ trình phát triển, thăng tiến rõ ràng đánh giá theo level nhân sự từ member => key member => Teamlead
- Thưởng lễ tết...
- Quy đổi phép thành tiền/ cộng dồn phép
- Có cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ mới (AI, Location Tracking, Realtime...)
- Môi trường công bằng, đảm bảo mọi người đều có thể phát huy hết khả năng của mình
- Được làm việc với những cá nhân xuất sắc, có nhiều kinh nghiệm.
- Được hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.
- Teambuilding 3 tháng 1 lần
- Bóng đá 2 trận/1 tuần
- Liên hoan ăn uống "triền miên"
- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần
- Chế độ du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE

CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12 & 15, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

