Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Automation Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Automation Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

- Thiết kế test case và viết automation scripts
- Định nghĩa, phát triển, triển khai và duy trì script cho automation test;
- Phối hợp với team manual test để hiểu các mục tiêu của dự án, nắm được các luồng nghiệp vụ hệ thống để từ đó đánh giá và đưa ra được phạm vi cần automation test, đáp ứng
được yêu cầu dự án và có tính khả thi. Từ đó, thiết kế kịch bản automation test tương ứng.
- Có khả năng đưa ra các giải pháp nhằm cải tiến, nâng cao hiệu quả của automation test trong quá trình làm việc.
- Chủ động trong công việc, có mối quan hệ tốt với các thành viên khác trong nhóm.
- Báo cáo công việc, đánh giá hiệu quả của việc automation test với dự án hiện tại hàng tuần, hàng tháng cho quản lý trực tiếp
- Thực hiện kiểm thử phi chức năng: kiểm thử bảo mật, kiểm thử hiệu năng...

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 2-3 năm về lĩnh vực kiểm thử phần mềm vị trí Automation Tester
Có kinh nghiệm về truy vấn cơ sở dữ liệu SQL hoặc API
Có kinh nghiệm về kiểm thử tự động Mobile App/ web / API / SQL, Jmeter, Postman, Jenkins, Git tool, Maven hoặc trong các hệ thống ở trong các tổ chức lớn.
Ngôn ngữ: Java
Có kinh nghiệm với Serenity, Karate framework.
Có kinh nghiệm lập test plan, test case, tạo data test và hiểu về cơ sở dữ liệu.
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm quản lý lỗi: Redmine, Jira, Xray....
Có hiểu biết và nắm được quy trình phát triển phần mềm, quy trình kiểm thử, các kỹ thuật, công cụ test.
Có kinh nghiệm 2-3 năm về lĩnh vực kiểm thử phần mềm vị trí Automation Tester
Có kinh nghiệm về truy vấn cơ sở dữ liệu SQL hoặc API
Có kinh nghiệm về kiểm thử tự động Mobile App/ web / API / SQL, Jmeter, Postman, Jenkins, Git tool, Maven hoặc trong các hệ thống ở trong các tổ chức lớn.
Ngôn ngữ: Java
Có kinh nghiệm với Serenity, Karate framework.
Có kinh nghiệm lập test plan, test case, tạo data test và hiểu về cơ sở dữ liệu.
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm quản lý lỗi: Redmine, Jira, Xray....
Có hiểu biết và nắm được quy trình phát triển phần mềm, quy trình kiểm thử, các kỹ thuật, công cụ test.
Ưu tiên:
Ứng viên có nghiệp vụ ngân hàng.
Ứng viên có chứng chỉ ISTQB.
Ứng viên có kinh nghiệm làm ETL, phân tích xử lý dữ liệu
Ứng viên có hiểu biết về các công cụ kiểm thử tự động/ kiểm thử hiệu năng
Ứng viên có nghiệp vụ ngân hàng.
Ứng viên có chứng chỉ ISTQB.
Ứng viên có kinh nghiệm làm ETL, phân tích xử lý dữ liệu
Ứng viên có hiểu biết về các công cụ kiểm thử tự động/ kiểm thử hiệu năng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE Thì Được Hưởng Những Gì

✓ Lương cứng 25-35M + Tháng 13 + Thưởng kinh doanh tùy năm;
25-35M
✓ Tất cả các chế độ theo quy định của Pháp luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN, ...)
✓ Nghỉ phép năm và các ngày nghỉ lễ Tết khác theo quy định của nhà nước.
✓ Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty (du lịch nghỉ mát hằng năm, và tham gia các hoạt động teambuidling, ...).
✓ Cơ hội thăng tiến không giới hạn, trở thành quản lý của các dự án mới
✓ Được thử sức với các công nghệ mới, dự án hấp dẫn
✓ Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.
✓ Môi trường mở, trẻ trung, năng động
✓ Thời gian làm việc: 8h30-17h30, thứ 2-thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Trường Thịnh, số 1 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Mạng xã hội

