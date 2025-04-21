Tuyển Automation Tester Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Automation Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Automation Tester Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng công cụ automation test và viết script để thực hiện kiểm thử tự động cho ứng dụng web, mobile, API…
Định nghĩa, phát triển, triển khai và duy trì script automation test
Quản lý source code automation test
Tham dự các cuộc họp phân tích yêu cầu nghiệp vụ dự án, luồng sản phẩm, kiến trúc hệ thống để hiểu định hướng sản phẩm và xây dựng chiến lược kiểm thử tự động
Đưa ra phương án kiểm thử, phát triển các chiến lược automation test và các framework cho automation test
Đóng góp thông tin về tính khả thi của dự án trên phương diện Kiểm thử tự động
Ước lượng thời gian automation test cho dự án
Thiết kế test case, test scenarios và viết automation scripts
Huấn luyện và dìu dắt các tester khác về mảng automation testing
Đóng góp vào việc xây dựng môi trường continuous Integration (CI) environment và cải tiến quy trình kiểm thử tự động của công ty
Làm việc với các thành viên khác trong nhóm để hiểu mục tiêu, thu thập các yêu cầu liên quan đến automation, thiết kế automation test script và giải quyết các vấn đề liên quan đến automation testing
Nghiên cứu và đề xuất các cải tiến đối với quy trình, công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả kiểm thử tự động
Kết hợp với các thành viên trong đội ngũ kỹ thuật và các bộ phận khác để cùng đạt được mục tiêu chung của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực automation test
Có kinh nghiệm sử dụng các tool/framework: Robot Framework, Selenium, Appium, Serenity, Katalon…
Có kinh nghiệp sử dụng Jbehave, Junit, TestNG…
Có kinh nghiệm lập trình Java hoặc các ngôn ngữ khác như Python, C#…
Có kinh nghiệm với SQL (MySQL, SQL Server...)
Có kinh nghiệm Performance Test, Load Test, Stress Test, Security test
Có kinh nghiệm quản lý mã nguồn với GIT hoặc tương tự
Có kinh nghiệm CI/CD với Jenkins hoặc tương tự
Thông thạo trong việc viết automation test script bằng các ngôn ngữ object-oriented programming
Hiểu biết về quy trình test, chiến lược và kỹ thuật test phần mềm…
Đọc hiểu các tài liệu yêu cầu nghiệp vụ, đặc tả hệ thống, các tài liệu dự án liên quan
Cẩn thận, tỉ mỉ, cần cù, nhanh nhẹn, có khả năng làm việc độc lập hoặc nhóm với cường độ cao.

Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

