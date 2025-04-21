Tuyển Automation Tester Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng công cụ automation test và viết script để thực hiện kiểm thử tự động cho ứng dụng web, mobile, API…

Định nghĩa, phát triển, triển khai và duy trì script automation test

Quản lý source code automation test

Tham dự các cuộc họp phân tích yêu cầu nghiệp vụ dự án, luồng sản phẩm, kiến trúc hệ thống để hiểu định hướng sản phẩm và xây dựng chiến lược kiểm thử tự động

Đưa ra phương án kiểm thử, phát triển các chiến lược automation test và các framework cho automation test

Đóng góp thông tin về tính khả thi của dự án trên phương diện Kiểm thử tự động

Ước lượng thời gian automation test cho dự án

Thiết kế test case, test scenarios và viết automation scripts

Huấn luyện và dìu dắt các tester khác về mảng automation testing

Đóng góp vào việc xây dựng môi trường continuous Integration (CI) environment và cải tiến quy trình kiểm thử tự động của công ty

Làm việc với các thành viên khác trong nhóm để hiểu mục tiêu, thu thập các yêu cầu liên quan đến automation, thiết kế automation test script và giải quyết các vấn đề liên quan đến automation testing

Nghiên cứu và đề xuất các cải tiến đối với quy trình, công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả kiểm thử tự động

Kết hợp với các thành viên trong đội ngũ kỹ thuật và các bộ phận khác để cùng đạt được mục tiêu chung của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực automation test

Có kinh nghiệm sử dụng các tool/framework: Robot Framework, Selenium, Appium, Serenity, Katalon…

Có kinh nghiệp sử dụng Jbehave, Junit, TestNG…

Có kinh nghiệm lập trình Java hoặc các ngôn ngữ khác như Python, C#…

Có kinh nghiệm với SQL (MySQL, SQL Server...)

Có kinh nghiệm Performance Test, Load Test, Stress Test, Security test

Có kinh nghiệm quản lý mã nguồn với GIT hoặc tương tự

Có kinh nghiệm CI/CD với Jenkins hoặc tương tự

Thông thạo trong việc viết automation test script bằng các ngôn ngữ object-oriented programming

Hiểu biết về quy trình test, chiến lược và kỹ thuật test phần mềm…

Đọc hiểu các tài liệu yêu cầu nghiệp vụ, đặc tả hệ thống, các tài liệu dự án liên quan

Cẩn thận, tỉ mỉ, cần cù, nhanh nhẹn, có khả năng làm việc độc lập hoặc nhóm với cường độ cao.

