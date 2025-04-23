Tuyển Automation Tester CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 21 Triệu

Mức lương 16 - 21 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương Yên - Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương 16 - 21 Triệu

Xây dựng kế hoạch, kịch bản kiểm thử phần mềm, tính năng cho sản phẩm.

Xây dựng kịch bản kiểm thử

Thực hiện kiểm thử, phát hiện lỗi, log lỗi và quản lý lỗi trên hệ thống Quản lý lỗi, phối hợp với developer để sửa lỗi

Viết báo cáo kiểm thử

Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ triển khai, xây dựng các tài liệu đào tạo và đào tạo theo mục đích, nhu cầu đào tạo.

Với Mức Lương 16 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, Ngoại thương, Kinh tế, Ngân hàng

Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các công cụ phục vụ công việc

Kinh nghiệm chuyên môn: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm tại vị trí Kiểm thử phần mềm/dữ liệu.

Có kinh nghiệm kiểm thử web/app hoặc kinh nghiệm kiểm thử database

Sử dụng thành thạo: API Postman, Jmeter, SQL

Nắm vững các quy trình phát triển phần mềm

Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập Upto: 16.000.000- 21.000.000 VNĐ/tháng;

Chế độ thu nhập cao hơn cho những nhân viên làm tăng ca (OT) ngoài giờ;

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng tháng 13, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh, thưởng thành tích, thưởng dự án, ...;

Được làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp, năng động;

Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác;

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định Pháp luật và Công ty: Nghỉ mát hàng năm, Team building, …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.