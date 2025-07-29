Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH RAYCONG (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 22, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực hạt nhựa, chất dẫn, chất phụ gia ngành nhựa.

Tư vấn kỹ thuật, giới thiệu sản phẩm, giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Theo dõi đơn hàng, tiến độ giao hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo dịch vụ khách hàng.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Tham gia xây dựng chính sách bán hàng, chiến lược phát triển thị trường.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Hóa học, Nhựa, hoặc ngành liên quan.

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh – ưu tiên trong ngành hạt nhựa, chất phụ gia nhựa, hoặc nguyên liệu nhựa công nghiệp.

Hiểu biết về các loại hạt nhựa (PP, PE, ABS, v.v.), chất dẫn, chất ổn định, chất làm bóng, chất chống cháy,... là một lợi thế lớn.

Có kỹ năng đàm phán, giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

Tự tin, năng động, kiên trì, có trách nhiệm trong công việc.

Sẵn sàng đi công tác (nếu cần).

Biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH RAYCONG (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng + Thưởng doanh số + Thưởng hiệu quả công việc.

Được đào tạo kiến thức sản phẩm & kỹ năng bán hàng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

Chế độ bảo hiểm, nghỉ lễ, phép năm đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RAYCONG (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin