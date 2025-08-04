Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH FOTOBER MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Hỗ trợ Tổng Giám Đốc trong công tác điều hành

Thực hiện vai trò Thư ký Giám đốc, hỗ trợ tổ chức họp, ghi nhận và theo dõi các chỉ đạo của Tổng Giám Đốc.

Quản lý tiến độ và chất lượng công việc của các trưởng phòng ban, báo cáo định kỳ cho Tổng Giám Đốc.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo công việc vận hành hiệu quả.

Quản lý tài chính - kiểm soát nội bộ

Phối hợp chặt chẽ với phòng Kế toán trong việc xây dựng, quản lý dữ liệu tài chính và lập các báo cáo quản trị.

Kiểm soát nội bộ, xây dựng và cải tiến các quy trình tài chính, kế toán, kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp.

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận thông qua dữ liệu tài chính, đưa ra cảnh báo hoặc đề xuất giải pháp.

Phân tích dữ liệu - hỗ trợ ra quyết định

Thực hiện phân tích số liệu kinh doanh, tài chính để cung cấp thông tin quan trọng cho Tổng Giám Đốc.

Lập báo cáo tổng hợp, đánh giá các chỉ số tài chính, doanh thu, lợi nhuận để hỗ trợ ra quyết định.

Đề xuất các phương án tối ưu hóa chi phí, cải thiện hiệu quả kinh doanh dựa trên dữ liệu phân tích.

Xây dựng quy trình làm việc

Xây dựng, cải tiến quy trình làm việc giữa các phòng ban để đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch.

Đề xuất và triển khai các cơ chế kiểm soát nội bộ, giúp giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả quản trị.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, Tài chính,

Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm làm việc trong lĩnh vực Kiểm toán, Kế toán quản trị, Phân tích tài chính, Kiểm soát nội bộ.

Nhạy bén với số liệu, có khả năng phân tích tài chính, lập báo cáo kinh doanh.

Thành thạo Excel (Pivot Table, Power Query, VBA là lợi thế), Power BI, SQL.

Có kỹ năng làm báo cáo quản trị, đánh giá hiệu suất kinh doanh.

Giỏi tiếng Anh

Có khả năng trình bày tốt, giao tiếp hiệu quả, đặc biệt là với lãnh đạo cấp cao.

Tư duy & tính cách:

Trung thực, cẩn trọng, tư duy logic và phản biện tốt.

Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao.

Chủ động, nhanh nhẹn, có trách nhiệm và tinh thần cải tiến liên tục.

Tại CÔNG TY TNHH FOTOBER MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương Upto 35 triệu

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý cấp cao.

Được tiếp xúc trực tiếp với ban lãnh đạo, tham gia vào quá trình ra quyết định quan trọng của doanh nghiệp.

Cơ hội đào tạo nâng cao chuyên môn về tài chính, quản trị doanh nghiệp.

Du lịch teambuilding hàng năm

Thưởng lương tháng 13, thưởng Tết âm lịch

Thưởng các ngày lễ tết khác, sinh nhật, hiếu hỉ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FOTOBER MEDIA

