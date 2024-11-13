Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH RUBY DENTAL làm việc tại Thái Bình thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Bình: Số nhà 15 Đường số 5 - khu đô thị Petro Thăng Long – TP. Thái Bình., TP Thái Bình

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa

Thực hiện khám, tư vấn và điều trị các bệnh về Răng hàm mặt cho bệnh nhân.

Tiếp nhận bệnh nhân từ lễ tân.

Chỉ định những xét nghiệm cần thiết cho bệnh về răng hàm cho việc chẩn đoán và xử trí các bệnh răng miệng/hàm mặt thường gặp.

Thực hiện các công việc chuyên môn theo sự sắp xếp của công ty.

Trực tiếp thực hiện điều trị chỉnh nha, thẩm mỹ, implant răng hàm mặt cho bệnh nhân.

Kiểm tra các trang thiết bị, dụng cụ y tế, thuốc men tại nơi làm việc, đảm bảo đầy đủ dụng cụ y tế, thuốc phục vụ cho người bệnh.

Thực hiện những công việc chung của phòng khám và đưa ra những phương pháp điều trị mới.

Các công việc khác theo yêu cầu của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành răng hàm mặt

- Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ hành nghề

- Tác phong nhanh nhanh nhẹn, nắm bắt ý tốt. Cẩn thận, chỉnh chu trong công việc.

- Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên

- Có mong muốn làm việc lâu dài và có định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng

Tại CÔNG TY TNHH RUBY DENTAL Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam.

Phúc lợi cơ bản: trợ cấp ốm đau, thai sản, hưu trí, cưới hỏi, tử tuất, tai nạn lao động, các loại bảo hiểm theo quy định của luật Lao động.

Phụ cấp : ăn trưa và các phụ công khác theo quy định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực, phẩm chất cá nhân.

Các quyền lợi cụ thể khác ứng viên có thể trao đổi lúc phỏng vấn.

Được đào tạo và có kế hoạch phát triển chuyên môn rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RUBY DENTAL

