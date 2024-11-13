Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH RUBY DENTAL làm việc tại Thái Bình thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ nha khoa Tại CÔNG TY TNHH RUBY DENTAL
- Thái Bình: Số nhà 15 Đường số 5
- khu đô thị Petro Thăng Long – TP. Thái Bình., TP Thái Bình
Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến hồ sơ bệnh án.
Thực hiện khám, tư vấn và điều trị các bệnh lý răng miệng cho bệnh nhân.
Tuân thủ các quy định về vệ sinh, an toàn trong phòng khám nha khoa.
Tham gia các buổi đào tạo, hội thảo chuyên môn để cập nhật kiến thức và kỹ thuật nha khoa mới.
Sử dụng và bảo quản các thiết bị, dụng cụ nha khoa.
Lập kế hoạch điều trị và thực hiện các thủ thuật nha khoa như nhổ răng, hàn răng, lấy cao răng, làm cầu răng, trồng răng implant...
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với bệnh nhân.
Làm việc nhóm hiệu quả với các bác sĩ, kĩ thuật viên và nhân viên khác trong phòng khám.
Hoàn thành các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức chuyên môn về các bệnh lý răng miệng và các kỹ thuật nha khoa.
Bằng trung cấp trở lên chương trình đào tạo y khoa trở lên. Nếu có chuyên môn về răng hàm mặt là một lợi thế.
Chứng nhận hoặc bằng cấp liên kết trong một chương trình đào tạo (nha khoa nếu có) được công nhận.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng lắng nghe và thấu hiểu bệnh nhân.
Tại CÔNG TY TNHH RUBY DENTAL Thì Được Hưởng Những Gì
Nhận đào tạo cho ứng viên chưa có KN
KTV có kinh nghiệm khởi điểm từ 10-15tr
Phòng khám có số lượng khách tăng trưởng đều và chất lượng khách hàng trung và cao cấp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RUBY DENTAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI