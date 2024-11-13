Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH RUBY DENTAL làm việc tại Thái Bình thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Bình: Số nhà 15 Đường số 5 - khu đô thị Petro Thăng Long – TP. Thái Bình., TP Thái Bình

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến hồ sơ bệnh án.

Thực hiện khám, tư vấn và điều trị các bệnh lý răng miệng cho bệnh nhân.

Tuân thủ các quy định về vệ sinh, an toàn trong phòng khám nha khoa.

Tham gia các buổi đào tạo, hội thảo chuyên môn để cập nhật kiến thức và kỹ thuật nha khoa mới.

Sử dụng và bảo quản các thiết bị, dụng cụ nha khoa.

Lập kế hoạch điều trị và thực hiện các thủ thuật nha khoa như nhổ răng, hàn răng, lấy cao răng, làm cầu răng, trồng răng implant...

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với bệnh nhân.

Làm việc nhóm hiệu quả với các bác sĩ, kĩ thuật viên và nhân viên khác trong phòng khám.

Hoàn thành các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.

Có kiến thức chuyên môn về các bệnh lý răng miệng và các kỹ thuật nha khoa.

Bằng trung cấp trở lên chương trình đào tạo y khoa trở lên. Nếu có chuyên môn về răng hàm mặt là một lợi thế.

Chứng nhận hoặc bằng cấp liên kết trong một chương trình đào tạo (nha khoa nếu có) được công nhận.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng lắng nghe và thấu hiểu bệnh nhân.

Tại CÔNG TY TNHH RUBY DENTAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lộ trình phát triển rõ ràng, được đào tạo thêm các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp KH, chốt sale....

Nhận đào tạo cho ứng viên chưa có KN

KTV có kinh nghiệm khởi điểm từ 10-15tr

Phòng khám có số lượng khách tăng trưởng đều và chất lượng khách hàng trung và cao cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RUBY DENTAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin