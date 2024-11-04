Tuyển Bảo vệ Công Ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Kim Phát làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Kim Phát
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Bảo vệ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo vệ Tại Công Ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Kim Phát

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- Thôn Kambute, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam, Huyện Đơn Dương

Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Giám sát hệ thống camera an ninh& Access Control System đảm bảo vận hành, kiểm soát con người, CBNV, Công nhân nhà thầu, nhân viên an ninh và tài sản ra vào cổng an ninh:
- Quản lý và giám sát toàn bộ hệ thống camera an ninh 24/7
- Theo dõi các khu vực quan trọng, bao gồm cổng vào, khu vực công cộng và các vị trí tiềm năng xảy ra sự cố an ninh
- Đảm bảo tất cả các camera hoạt động bình thường, phát hiện các sự cố kỹ thuật và báo cáo kịp thời để khắc phục
- Tham mưu đề xuất đến Phó Phòng KSAN & ƯPKC trong việc lên phương án, kế hoạch trình phê duyệt sử dụng access control system, FCC (hệ thống PCCC)
- Kiểm soát và điều phối nhân viên an ninh trong Samten Hills, Lotus House, Villa Đống Đa...Phối hợp IT, Kỹ thuật để nâng cao hiệu quả trong việc lắp đặt, bố trí hệ thống camera
- Điều phối hoạt động an ninh: Giám sát các hoạt động an ninh hàng ngày và báo cáo kịp thời cho Phó phòng KSAN & ƯPKC
2/ Phát hiện và phản ứng với sự cố:
- Quan sát trực tiếp hoặc thông qua hệ thống cảnh báo từ camera để phát hiện các hành vi nghi ngờ hoặc sự cố an ninh
- Phối hợp với đội tuần tra hoặc lực lượng an ninh tại chỗ để ứng phó kịp thời với các tình huống như đột nhập, trộm cắp, hoặc sự cố khẩn cấp
3/ Quản lý và lưu trữ dữ liệu:
- Quản lý việc lưu trữ dữ liệu camera, bảo đảm các video quan trọng được lưu lại theo quy định
- Theo dõi và bảo mật dữ liệu, chỉ cung cấp thông tin cho những người có thẩm quyền
4/ Báo cáo và đánh giá:
- Lập báo cáo định kỳ về hoạt động giám sát, bao gồm các sự cố an ninh đã phát hiện và cách thức xử lý
- Đề xuất các cải tiến cho hệ thống camera và quy trình giám sát để tăng cường hiệu quả bảo vệ an ninh
5/ Kiểm tra và bảo trì hệ thống:
- Định kỳ kiểm tra chất lượng camera, màn hình giám sát, và các thiết bị liên quan
- Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để thực hiện công tác bảo trì và sửa chữa khi cần thiết
6/ Đào tạo và hướng dẫn nhân viên:
- Hướng dẫn nhân viên giám sát mới về cách vận hành hệ thống và các quy trình làm việc
- Đảm bảo tất cả nhân viên giám sát hiểu rõ trách nhiệm và thực hiện công việc đúng quy định
*** ỨNG PHÓ KHẨN CẤP(PCCC, CHCN, ATLĐ)
1/ Ứng phó khẩn cấp: Xây dựng phương án ƯPKC về PCCC, CNCH, ATLĐ và triển khai đến toàn thể cán bộ nhân viên
- Điều phối các hoạt động cứu nạn cứu hộ (CNCH) và phòng cháy chữa cháy (PCCC)
- Tổ chức diễn tập định kỳ về an toàn cháy nổ và các tình huống khẩn cấp
- Có kế hoạch định kỳ kiểm tra các trang thiết bị liên quan đến ƯPKC và báo cáo Phó phòng KSAN & ƯPKC
2/ Bảo trì hệ thống và giám sát việc bảo trì và nâng cấp thiết bị an ninh, PCCC,CCDC ATLĐ & CNCH
3/ Giám sát toàn bộ và điều hành các hoạt động ứng phó khẩn cấp: PCCC,CNCH, ATLĐ
4/ Triển khai hoạt động ứng phó khẩn cấp và điều phối lực lượng cứu hộ trong các tình huống nghiêm trọng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn tối thiểu: Trung cấp
Yêu cầu về chuyên môn: Nắm vững nghiệp vụ an ninh, bảo vệ, CCTV, hệ thống an ninh
Năng lực/Kỹ năng: Có khả năng quản lý đội nhóm, có sự tập trung cao độ, khả năng phản ứng nhanh và quản lý tốt các tình huống khẩn cấp.
Kinh nghiệm tối thiểu: 2 năm ở vị trí tương đương
Chứng chỉ hoặc Giấy phép hành nghề: Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ (ưu tiên)
Trình độ Ngoại ngữ/Tin học: Sử dụng thành thạo World, Excel,...
Giới tính/Độ tuổi: Nam,

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Kim Phát Thì Được Hưởng Những Gì

1. Hỗ trợ KTX và cơm 3 bữa dành cho nhân viên xa nhà (>35km);
2. Hỗ trợ 1 bữa cơm dành cho nhân viên không ở lại KTX;
3. Hỗ trợ xăng xe dành cho nhân viên có hộ khẩu cách công ty >10KM
4. Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, và chế độ phúc lợi theo Luật Lao Động;
5. Hợp đồng và chế độ bảo hiểm, tạo điều kiện gắn bó lâu dài;
6. Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, tạo cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Kim Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Kim Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thôn Kambute, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

