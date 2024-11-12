Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH ESCO BEACH làm việc tại Quảng Nam thu nhập 20 - 22 Triệu

Mức lương 20 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: 26 Nguyễn Phan Vinh, Cẩm An, Hội An, TP Hội An

1.Điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của bộ phận Bếp nhằm đảo bảo tất cả hoạt động đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng và tuân thủ đúng quy chế, quy định, quy trình.

2. Lập kế hoạch mua sắm, quản lý và chịu trách nhiệm đối với tài sản, công cụ dụng cụ, hàng hóa của bộ phận Bếp.

3. Xây dựng, triển khai thực hiện và giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch công tác tháng, năm.

4. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Chịu trách nhiệm về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

5. Xây dựng, cập nhật bổ sung các thực đơn ăn sử dụng trong nhà hàng

6. Xây dựng quy trình chế biến, bảng định lượng và hướng dẫn nhân viên Bép thực hiện cho tất cả các món ăn có trong thực đơn. Trực tiếp kiểm tra chất lượng món ăn trước khi chuyển cho bộ phận phục vụ. Đảm bảo món ăn được chế biến đúng quy trình, quy chuẩn, đúng định lượng và chất lượng.

7. Kiểm soát chặt chẽ định mức tiêu hao nguyên vật liệu đảm bảo không vượt quá định mức cho phép của nhà hàng

8. Đề xuất tuyến dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển các vị trí, chức danh thuộc Bộ phận Bếp theo định biên nhân sự

9. Xây dựng các chương trình đào tạo , trực tiếp hướng dẫn, đào tạo hoặc đề xuất các chương trình đào tạo ngoài cho CBNV bộ phận bếp

10. Ghi nhận ý kiến của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ và đề xuất thay đổi, hoàn thiện.

11.Các công việc khác thạo tử phân công của Quản lý.

- Có kinh nghiệm từ 3-4 năm ở lĩnh vực nhà hàng khách sạn

- Chủ động trong công việc

- Tiếng Anh giao tiếp tốt

Lương cạnh tranh

- Service charge hằng tháng sau thử việc

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, xét duyệt tăng lương hằng năm

- 12 ngày phép /năm

- BHYT + BHXH đầy đủ theo pháp luật

