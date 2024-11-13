Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN

Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Flamingo Linh Trường, Hoằng Trường, Hoằng Hoá

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch công việc trong phạm vi phụ trách.
Triển khai và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch.
Triển khai thực hiện ngân sách trong phạm vi phụ trách.
Tham gia xây dựng bộ máy nhân sự (cơ cấu tổ chức, định biên, chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc, chính sách nhân sự liên quan) trong phạm vi phụ trách.
Tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự dưới quyền.
Thường xuyên đánh giá hiệu quả, chất lượng nhân sự trong phạm vi quản lý.
Tham gia xây dựng, cập nhật hệ thống quy định, quy chế trong phạm vi phụ trách.
Tuân thủ và kiểm soát việc tuân thủ nội quy, quy định, quy chế của CBNV dưới quyền.
Nhận diện và kiểm soát tốt các rủi ro có thể phát sinh trong công việc thuộc phạm vi quản lý.
Hỗ trợ Trưởng Bộ phận Ẩm thực tổ chức quản lý, điều hành và giám sát tất cả hoạt động của Bếp phụ trách.
Hướng dẫn & kiểm soát thực hiện các tiêu chuẩn, quy trình, quy định đồng thời đề xuất làm mới, bổ sung, hoàn thiện và cải tiến phù hợp.
Giám sát việc phân ca, bố trí nhân lực, đảm bảo đủ nhân sự vận hành hoạt động trong bộ phận.
Theo dõi doanh thu, kiểm soát chi phí của Bếp, tìm các biện pháp để đảm bảo chi phí thực phẩm (food cost) không vượt chi phí quy định.
Tổ chức việc bảo quản và giám sát chặt chẽ hàng hóa tại Kho để kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề bất cập, chưa hợp lý, đảm bảo trong toàn khu bếp thực phẩm phải tuân thủ quy trình: FIFO.
Tổ chức cập nhật “Thư viện thực đơn”, chịu trách nhiệm về chất lượng tất cả món ăn tại nhà hàng.
Tổ chức xây dựng và thay đổi thực đơn 6 tháng/1 lần và đào tạo nhân viên bộ phận định kỳ 1 tháng các món ăn, sốt....
Thực hiện và kiểm soát công tác vệ sinh outlet, ATVSTP, PCCC, an toàn lao động của các khu vực do bộ phận quản lý.
Kiểm tra việc sử dụng, bảo quản các loại tài sản, máy móc, công cụ trong bếp.
Phối hợp công việc với các đơn vị khác.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Học vấn: Tốt nghiệp từ Trung cấp/Cao đẳng/Chứng chỉ nghề.
-Chứng chỉ (nếu có): Văn bằng/chứng chỉ nghề do cơ quan có thẩm quyền cấp...
-Kinh nghiệm công tác:
+)Tối thiểu từ 3 - 5 năm kinh nghiệm về quản lý hàng hóa - thực phẩm, quản lý sơ chế & tài sản, quản lý vệ sinh bếp.
+)Tối thiểu 1 - 3 năm kinh nghiệm về quản lý chất lượng món ăn, an toàn thực phẩm.
-Năng lực chuyên môn:
+)Quản lý hàng hóa - thực phẩm: Nâng cao
+)Quản lý sơ chế và tài sản: Cơ bản
+)Quản lý chất lượng món ăn và ATTP: Chuyên sâu
+)Quản lý vệ sinh khu vực bếp: Nâng cao
-Tin học văn phòng, có hiểu biết về phần mềm quản lý khách sạn: Cơ bản
-Ngoại ngữ: Cơ bản
-Kỹ năng Tổ chức công việc: Tốt
-Kỹ năng truyền đạt, dẫn dắt đội ngũ: Thành thạo
-Kỹ năng Kết nối phối hợp: Thành thạo
-Kỹ năng Giao tiếp: Tốt
-Kỹ năng tư duy dịch vụ: Tốt
-Trách nhiệm, chủ động, khẩn trương, quyết liệt trong công việc, không né tránh, ỷ lại
-Cẩn thận, chỉn chu
-Trung thực, hòa đồng
-Tinh tế, nhạy bén
-Sức khỏe tốt, không nhiễm các bệnh truyền nhiễm như: lao phổi, viêm gan A, viêm gan E, B.
-Độ tuổi: Nam không quá 50 tuổi; Nữ không quá 45 tuổi.

Tại CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, dẫn đầu xu thế
- Thu nhập “khủng", thưởng hấp dẫn
- Chương trình đào tạo nội bộ hàng tuần, tháng, quý
- Văn phòng làm việc sang - xịn - đầy đủ tiện nghi
- Được chăm sóc toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần: Khám sức khỏe định kỳ, sinh nhật, teambuilding, tiệc cuối năm Year-end Party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN

CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng FLAMINGO Hải Tiến Hoằng Trường- Hoằng Hóa- Thanh Hóa

