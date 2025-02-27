Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH 24H MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

- Phát triển kịch bản: Sáng tạo và phát triển kịch bản cho kênh tiktok, video quảng cáo, nội dung truyền thông và các sản phẩm giải trí khác của công ty

- Nghiên cứu và thu thập thông tin: Tìm hiểu và thu thập thông tin liên quan đến chủ đề, nhân vật và bối cảnh của kịch bản để đảm bảo tính chân thực và hấp dẫn.

- Viết và chỉnh sửa: Soạn thảo kịch bản chi tiết, bao gồm lời thoại, mô tả hành động, và các yếu tố kỹ thuật.

- Hợp tác với các bộ phận khác: Hỗ trợ đi quay cùng team và làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm để đảm bảo kịch bản được triển khai một cách hiệu quả và đúng yêu cầu.

- Tham gia vào quá trình sản xuất: Tham gia vào các buổi quay và quá trình hậu kỳ để hỗ trợ và đảm bảo tính nhất quán của kịch bản.

- Cập nhật và duy trì tài liệu: Bảo quản và cập nhật các tài liệu liên quan đến kịch bản, bao gồm bản phác thảo, phiên bản chỉnh sửa, và ghi chú từ các buổi họp.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trên 22 tuổi

- Có kinh nghiệm từ 6 tháng viết kịch bản cho Video Livestream, bán hàng, phong sự, review và chia sẻ, video Tiktok hoặc Live Tiktok,...

Tại CÔNG TY TNHH 24H MEDIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 -17 triệu đồng, kèm phụ cấp và thưởng hiệu suất

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cởi mở, với nhiều cơ hội thăng tiến.

- Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: du lịch, lễ Tết, nghỉ phép năm, và các phúc lợi khác.

Thời gian làm việc:

Thứ 2 - Thứ 6 : Từ 8h30’ – 17h30’ (Nghỉ trưa từ 12h – 13h30’)

Thứ 7: Từ 8h30’ – 15h30’ (Nghỉ trưa từ 12h – 13h30’)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 24H MEDIA VIỆT NAM

