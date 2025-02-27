Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH 24H MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH 24H MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH 24H MEDIA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY TNHH 24H MEDIA VIỆT NAM

Biên kịch

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại CÔNG TY TNHH 24H MEDIA VIỆT NAM

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đô thị Dương Nội

- Hà Đông

- Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

- Phát triển kịch bản: Sáng tạo và phát triển kịch bản cho kênh tiktok, video quảng cáo, nội dung truyền thông và các sản phẩm giải trí khác của công ty
- Nghiên cứu và thu thập thông tin: Tìm hiểu và thu thập thông tin liên quan đến chủ đề, nhân vật và bối cảnh của kịch bản để đảm bảo tính chân thực và hấp dẫn.
- Viết và chỉnh sửa: Soạn thảo kịch bản chi tiết, bao gồm lời thoại, mô tả hành động, và các yếu tố kỹ thuật.
- Hợp tác với các bộ phận khác: Hỗ trợ đi quay cùng team và làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm để đảm bảo kịch bản được triển khai một cách hiệu quả và đúng yêu cầu.
- Tham gia vào quá trình sản xuất: Tham gia vào các buổi quay và quá trình hậu kỳ để hỗ trợ và đảm bảo tính nhất quán của kịch bản.
- Cập nhật và duy trì tài liệu: Bảo quản và cập nhật các tài liệu liên quan đến kịch bản, bao gồm bản phác thảo, phiên bản chỉnh sửa, và ghi chú từ các buổi họp.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trên 22 tuổi
- Có kinh nghiệm từ 6 tháng viết kịch bản cho Video Livestream, bán hàng, phong sự, review và chia sẻ, video Tiktok hoặc Live Tiktok,...

Tại CÔNG TY TNHH 24H MEDIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 -17 triệu đồng, kèm phụ cấp và thưởng hiệu suất
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cởi mở, với nhiều cơ hội thăng tiến.
- Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: du lịch, lễ Tết, nghỉ phép năm, và các phúc lợi khác.
Thời gian làm việc:
Thứ 2 - Thứ 6 : Từ 8h30’ – 17h30’ (Nghỉ trưa từ 12h – 13h30’)
Thứ 7: Từ 8h30’ – 15h30’ (Nghỉ trưa từ 12h – 13h30’)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 24H MEDIA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH 24H MEDIA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH 24H MEDIA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: No06 lk23 khu đất dịch vụ 16.17.18 , Dương nội, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bien-kich-thu-nhap-10-17-trieu-khac-tai-ha-noi-job324509
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục IDEAS
Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Giáo dục IDEAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục IDEAS
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Biên kịch Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Biên kịch Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 19/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z
Hạn nộp: 18/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP
Hạn nộp: 28/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH OZFRESH MINI MART
Tuyển Trưởng phòng Marketing HỘ KINH DOANH OZFRESH MINI MART làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu
HỘ KINH DOANH OZFRESH MINI MART
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 17 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hưng Yên Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục IDEAS
Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Giáo dục IDEAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục IDEAS
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Biên kịch Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Biên kịch Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 19/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z
Hạn nộp: 18/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP
Hạn nộp: 28/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Biên kịch Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên kịch Công Ty Cổ Phần Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Future Media
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH MEDYLA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH MEDYLA VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ BTM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ BTM GROUP
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên kịch Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Biên kịch Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Giáo dục IDEAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục IDEAS
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm