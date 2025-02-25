Tuyển Biên kịch 3S Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Nội dung sản xuất: Sản xuất các video hoạt hình, các bài hát dành cho trẻ em với mục đích Giáo dục Kỹ năng sống và Giá trị sống cho trẻ.

Khách hàng mục tiêu: Trẻ em trong độ tuổi 2-5 tuổi tại thị trường Âu Mỹ, Việt Nam, phụ huynh trong độ tuổi từ 25-40 tuổi.

Giá trị cốt lõi của Sản phẩm: Giáo dục, Giải trí, Sáng tạo, Tương tác, Kết nối.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tuổi từ 18 – 35 tuổi.

- Có khả năng phát sinh nhiều ý tưởng, khả năng tưởng tượng và nắm bắt trend tốt.

- Có khả năng viết kịch bản chi tiết tỉ mỉ cho truyện ngắn, tình huống.

- Yêu thích phim hoạt hình, trẻ em, hiểu tâm lý trẻ em là 1 lợi thế.

- Khả năng sáng tạo cao, thái độ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Tại 3S Media Thì Được Hưởng Những Gì

Liên hệ ngay với 3S ở phần Connect nếu bạn cần hỗ trợ bất cứ thông tin nào nhé!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại 3S Media

