Tuyển Biên phiên dịch Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Phú Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,000 USD

Nhiệm vụ chính

• Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt là thị trường sử dụng tiếng Trung.

• Đàm phán, thương thảo hợp đồng, theo dõi đơn hàng, kiểm soát tiến độ thực hiện và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác.

• Phối hợp với các phòng ban liên quan để triển khai kế hoạch kinh doanh, đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

• Nghiên cứu thị trường, cập nhật xu hướng ngành, phân tích nhu cầu khách hàng và đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp.

• Hỗ trợ dịch thuật, phiên dịch trong các cuộc họp, hội nghị hoặc các giao dịch thương mại với đối tác Trung Quốc.

• Thực hiện các báo cáo định kỳ về hoạt động kinh doanh, đánh giá hiệu quả và đề xuất cải tiến.

• Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, sự kiện để mở rộng cơ hội hợp tác.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Công việc khác

• Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với NCC nhằm phục phụ công việc chung

Báo cáo:

- Thực hiện báo cáo công việc thực hiện bằng văn bản lên với cấp trên định kỳ hàng tuần, tháng, hàng quý, hàng năm hoặc khi phát sinh các sự cố bất thường/ báo cáo khách hàng.