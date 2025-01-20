Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 800 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Mức lương
500 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Lô CN2, KCN Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, huyện An Dương, tp Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 500 - 800 USD
• Phiên dịch tiếng Hàn – Việt, trợ lý cho TGD
• Phiên dịch trong các cuộc họp theo yêu cầu
• Dịch tài liệu liên quan đến công việc
• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan
• Tiếng Hàn thành thạo, có bằng Topik 5 trở lên
• Tiếng Anh giao tiếp trong công việc (Toeic 500+)
• Ưu tiên ứng viên có thời gian học/ làm việc tại Hàn Quốc
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại môi trường sản xuất
• Nhanh nhẹn, chăm chỉ và có trách nhiệm với công việc
• Có định hướng làm việc lâu dài
BENEFITS
- Attractive salary,13th month salary
- 24h insurance, 5 working days/ week,
Tại Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì


