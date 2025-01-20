Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 800 USD

Mức lương 500 - 800 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô CN2, KCN Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, huyện An Dương, tp Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 500 - 800 USD

• Phiên dịch tiếng Hàn – Việt, trợ lý cho TGD

• Phiên dịch trong các cuộc họp theo yêu cầu

• Dịch tài liệu liên quan đến công việc

• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan

• Tiếng Hàn thành thạo, có bằng Topik 5 trở lên

• Tiếng Anh giao tiếp trong công việc (Toeic 500+)

• Ưu tiên ứng viên có thời gian học/ làm việc tại Hàn Quốc

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại môi trường sản xuất

• Nhanh nhẹn, chăm chỉ và có trách nhiệm với công việc

• Có định hướng làm việc lâu dài

BENEFITS

- Attractive salary,13th month salary

- 24h insurance, 5 working days/ week,

Tại Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

