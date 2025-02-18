Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG
- Hải Phòng: số 5 & 6 khu cảng Lạch Huyện, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận
• Thực hiện dự án: Giám sát tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng công nghệ thông tin theo kế hoạch CNTT của Công ty.
• Xây dựng và bảo trì hạ tầng: Triển khai và duy trì các hệ thống mạng, máy chủ, lưu trữ và các thiết bị CNTT khác.
• Hỗ trợ kỹ thuật: Hỗ trợ người dùng (CBCNV) trong việc giải quyết vấn đề và khắc phục sự cố liên quan đến hạ tầng.
• Đảm bảo tuân thủ quy định và chính sách: Đảm bảo hoạt động của hạ tầng tuân thủ các quy định và chính sách của công ty cũng như các quy định pháp luật liên quan.
• Tương tác và báo cáo: Liên lạc với các bộ phận khác để hiểu nhu cầu và đáp ứng yêu cầu của họ, đồng thời báo cáo tiến độ và tình hình hạ tầng đến các cấp quản lý cao hơn.
• Bảo dưỡng các thiết bị công nghệ thông tin tại Công ty theo kế hoạch.
(Chi tiết công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
• Ưu tiên có các chứng chỉ quốc tế liên quan (CCNA, MCSA).
Tại CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI