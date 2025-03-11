Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Navigos Search làm việc tại Đồng Nai thu nhập 800 - 1 USD

Mức lương 800 - 1 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Factory

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 800 - 1 USD

• Phiên dịch chính cho sếp người Nhật phụ trách mảng sản xuất, kỹ thuật và chất lượng trong các cuộc họp, các cuộc gặp gỡ đối tác

• Phiên dịch các tài liệu, các văn bản liên quan đến các cuộc họp và phạm vi công việc liên quan

• Cập nhật chi phí bảo trì, sửa chữa hàng tháng, cập nhật file cost down, hiệu suất gửi báo cáo cho ban giám đốc

• Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương 800 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/nữ dưới 38 tuổi,

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có bằng năng lực tiếng Nhật từ N2 trở lên

• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, kinh nghiệm dịch mảng kỹ thuật và sản xuất là một lợi thế.

