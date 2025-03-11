Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Navigos Search làm việc tại Đồng Nai thu nhập 800 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Navigos Search
- Đồng Nai: Factory
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 800 - 1 USD
• Phiên dịch chính cho sếp người Nhật phụ trách mảng sản xuất, kỹ thuật và chất lượng trong các cuộc họp, các cuộc gặp gỡ đối tác
• Phiên dịch các tài liệu, các văn bản liên quan đến các cuộc họp và phạm vi công việc liên quan
• Cập nhật chi phí bảo trì, sửa chữa hàng tháng, cập nhật file cost down, hiệu suất gửi báo cáo cho ban giám đốc
• Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên
Với Mức Lương 800 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có bằng năng lực tiếng Nhật từ N2 trở lên
• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, kinh nghiệm dịch mảng kỹ thuật và sản xuất là một lợi thế.
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI