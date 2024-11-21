Tuyển Biên phiên dịch Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế GIA CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 18, tòa detech building, số 8 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Dịch các tài liệu kỹ thuật, hợp đồng, hướng dẫn sử dụng, tài liệu dự án, và các tài liệu khác từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.

Thực hiện phiên dịch trong các cuộc họp, hội thảo, hội nghị trực tuyến và trực tiếp giữa các đối tác, khách hàng và đội ngũ kỹ thuật.

Hỗ trợ đội ngũ kỹ thuật trong việc biên soạn, chỉnh sửa và hoàn thiện các tài liệu kỹ thuật bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt.

Cung cấp tư vấn về ngôn ngữ và văn hóa để đảm bảo nội dung dịch thuật phù hợp với thị trường mục tiêu.

Thường xuyên cập nhật và nắm vững các thuật ngữ chuyên ngành để đảm bảo chất lượng dịch thuật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến dịch thuật theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trường Đại học chuyên ngành ngôn ngữ hoặc các chuyên ngành liên quan;

Trình độ HSK5 trở lên; Ít nhất 1 năm kinh nghiệm dịch thuật;

Thành thạo tiếng Trung (cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết), đặc biệt là khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.

Sử dụng thành thạo các phần mềm Tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint...)

Tinh thần trách nhiệm cao với công việc, với tập thể, phối hợp công tác tốt;

Chịu được áp lực trong công việc; Bảo mật thông tin

Ưu tiên Ứng viên nữ có ngoại hình;

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế GIA CORP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 - 18 triệu;

Thử việc 02 tháng;

Lương tháng thứ 13, thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm;

Xét tăng lương theo quy định của Công ty;

Tham gia các khóa khóa đào tạo nâng cao kỹ năng cần thiết và nghiệp vụ chuyên sâu phục vụ cho công việc;

Tham gia các hoạt động văn hóa tập thể do Công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế GIA CORP

